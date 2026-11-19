Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia: A început montarea căsuțelor în Piața Cetății

Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia. În aceste zile administrația locală montează căsuțele în Piața Cetății.

Astfel, joi, 19 noiembrie 2026, administrația locală a început montarea căsuțelor pentru Târgul de Crăciun din 2026 la Alba Iulia.

Informații despre Târgul de Crăciun 2026 din Alba Iulia

Târgul de Crăciun 2026 va avea loc în Piața Cetății Alba Carolina, cu deschidere în data de 27.11.2026. Ediția din acest an va fi organizată de Municipiul Alba Iulia prin serviciile și instituțiile subordonate, în colaborare cu operatori culturali și economici care vor asigura imaginea și specificul evenimentului.

Vor fi prezenți producători și artizani din Alba Iulia, din județ și regiune. Programul va include concerte, activități pentru copii și familii și Festivalul de România, de 1 Decembrie.

Reamintim că Primăria Alba Iulia a dorit concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului, însă singura firmă care a depus o ofertă s-a retras.

Mai exact, este vorba despre WERKSTATT SRL, care și-a retras oferta depusă pentru organizarea Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște din Piața Cetății Alba Carolina.

Reprezentanții companiei au explicat că decizia a fost luată din cauza calendarului prea strâns, întrucât intervalul rămas între finalizarea procedurii și deschiderea târgului nu ar permite pregătirea evenimentului la standardele propuse.

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