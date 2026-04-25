FOTO: Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir 4-1 (2-1) | „Roș-albaștrii”, al treilea eșec la rând! Înfrângere drastică împotriva formației lui Pelici
Minaur Baia Mare a învins Metalurgistul Cugir, scor 4-1 (2-1), în etapa a patra (ultima a turului), în play-off-ul Serei 7 din eșalonul terț. Cel mai drastic insucces al anului pentru „roș-albaștrii”, respectiv cel mai dur eșec al sezonului pe terenuri străine.
A fost primul succes repurtat de Alexandru Pelici în fața fanilor, Minaur realizând a doua victorie la rând. Vizitatorii au trei eșecuri la rând și două puncte în 4 întâlniri. În prima repriză au înscris Krausz (12), Bădici (22), ecartul fiind redus de căpitanul Șaucă (45). Un scor drastic a fost desăvârșit de reușitele lui Mondragon (74) și R. Stănescu (80, căpitanul gazdelor). Gazdele vor avea două întâlniri acasă (urmează un duel de foc cu CSM Unirea Alba Iulia), iar oaspeții două deplasări (vine descinderea la Zalău)
Arbitri Cl. Gaitin, Al. Gherman, M. Talpoș (toți Timișoara), rezervă D. Ștefănescu (Lugoj) Observatori Șt. Erdei (Oradea), I. Orosfoian (Tg. Mureș)
Foto: Daniel Zoicaș (Minaur Baia Mare)
