Închisoare până la 5 ani pentru șefii de instituții care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi – PROIECT
Închisoare până la 5 ani pentru șefii de instituții care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi – PROIECT
Un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru conducătorii instituțiilor publice care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, a fost depus de Parlamentari USR.
Inițiativa este semnată de deputații și senatorii USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu, Dumitru Văduva, Simona Spătaru și Ciprian Rus.
Potrivit proiectului, șefii instituțiilor publice care nu dispun măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciilor sau nu urmăresc aplicarea acestora ar putea fi pedepsiți cu închisoare de la unu la cinci ani.
USR: actuala lege permite evitarea răspunderii
Inițiatorii susțin că actuala formă a Legii Curții de Conturi face foarte dificilă tragerea la răspundere a persoanelor aflate la conducerea instituțiilor publice.
Conform USR, legea prevede în prezent că răspunderea penală poate interveni doar dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: conducerea instituției să nu dispună măsurile stabilite de Curtea de Conturi și, în același timp, să nu urmărească aplicarea acestora.
În practică, spun inițiatorii, este suficient ca un manager public să dispună formal anumite măsuri pentru a evita răspunderea penală, chiar dacă prejudiciul nu este recuperat.
„Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. De ce nu recuperează statul acești bani? Pentru că mai nimeni nu răspunde în fața legii”, a declarat deputata USR Oana Murariu.
Pedepse mai mari și interdicția de a ocupa funcții de conducere
Proiectul prevede că poate constitui infracțiune atât nedispunerea măsurilor stabilite de Curtea de Conturi, cât și neurmărirea aplicării acestora.
De asemenea, inițiatorii vor eliminarea posibilității aplicării unei simple amenzi penale și majorarea limitelor de pedeapsă de la actualul interval de trei luni – un an de închisoare la unu – cinci ani de închisoare.
În plus, proiectul introduce și posibilitatea interzicerii ocupării unor funcții de conducere în instituții publice pentru persoanele condamnate pentru astfel de fapte.
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