Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1 (0-0), în play-off | „Virușii verzi” au dat lovitura la Cugir și rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3.

Sănătatea Cluj a dat lovitura la Cugir, victorie cu 1-0 (0-0), gol Al. Pop (64), iar „virușii verzi” rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3.

Cugirenii, în căutarea primului succes din play-off, s-au trezit cu al doilea eșec consecutiv, iar Sănătatea a cucerit 3 puncte prețioase. Jocul a debutat cu o ocazie imensă ratată de Goronea (4), șut alături după o acțiune individuală. Al. Pop (21) trece pe lângă minge în careul mic. Același atacant a tras de la 20 de metri, puțin peste. Sănătatea a preluat inițiativa, șut Bonț (32) în bara dreapta! Reflex senzațional R. Pop (42), în fața lui Al. Pop, scăpat singur, „virușii” fiind mai periculoși în ansamblu.

Al. Pop (64) a deschis scorul din 8 metri, reluare în dreapta lui R. Pop, la centrarea lui Core, un gol firesc ținând cont de derularea ostilităților. Sănătatea a dovedit pragmatism, iar „roș-albaștrii”, fără Liubashov, Mâlnă (accidentați) și Petra (deces în familie), s-au stins pe măsura trecerii timpului.

Arbitri C. Diaconu (București), T. Șillo (Târgoviște), I. Onicescu (Glodeni); rezervp R. Scrob (Alba Iulia) Observatori M. Savaniu (Satu Mare). V. Stanciu (Târgu Jiu)

