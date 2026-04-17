Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1 (0-0) | „Virușii verzi” au dat lovitura și rămân pe locul secund

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1 (0-0), în play-off | „Virușii verzi” au dat lovitura la Cugir și rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3.

Sănătatea Cluj a dat lovitura la Cugir, victorie cu 1-0 (0-0), gol Al. Pop (64), iar „virușii verzi” rămân pe locul secund în play-off-ul Ligii 3.

Citește și: Unirea Tășnad – Metalurgistul Cugir 2-1 (0-0), în play-off | „Roș-albaștrii”, înfrângere după 4 partide, în Vinerea Mare

 Cugirenii, în căutarea primului succes din play-off, s-au trezit cu al doilea eșec consecutiv, iar Sănătatea a cucerit 3 puncte prețioase. Jocul a debutat cu o ocazie imensă ratată de Goronea (4), șut alături după o acțiune individuală. Al. Pop (21) trece pe lângă minge în careul mic. Același atacant a tras de la 20 de metri, puțin peste. Sănătatea a preluat inițiativa, șut Bonț (32) în bara dreapta! Reflex senzațional R. Pop (42), în fața lui Al. Pop, scăpat singur, „virușii” fiind mai periculoși în ansamblu.

Al. Pop (64) a deschis scorul din 8 metri, reluare în dreapta lui R. Pop, la centrarea lui Core, un gol firesc ținând cont de derularea ostilităților. Sănătatea a dovedit pragmatism, iar „roș-albaștrii”, fără Liubashov, Mâlnă (accidentați) și Petra (deces în familie), s-au stins pe măsura trecerii timpului.

Arbitri C. Diaconu (București), T. Șillo (Târgoviște), I. Onicescu (Glodeni); rezervp R. Scrob (Alba Iulia) Observatori M. Savaniu (Satu Mare). V. Stanciu (Târgu Jiu)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în play-out | CSU Alba Iulia, remiză internă cu Timișul Șag

Dan HENEGAR

Publicat

acum 56 de minute

în

17 aprilie 2026

De

CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în play-out | CSU Alba Iulia, remiză internă cu Timișul Șag, după ce a deschis scorul Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj au jucat în etapa a 3-a din play-out, pe teren propriu Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 0-0, în derby „de Alba”, în […]

Citește mai mult

Sport

20-21 aprilie 2026 | Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

17 aprilie 2026

De

Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari Luni și marți, 20-21 aprilie 2026, campioana României, CSM Volei Alba Blaj dispută, pe teren propriu, primele două meciuri ale finalei campionatului național de volei feminin. Campioana României va întâlni, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificare la etapa națională la ONSS Under 16 fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

17 aprilie 2026

De

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a realizat calificarea la etapa națională la ONSS Under 16 fotbal feminin Echipa feminină de fotbal Under 16 din Câmpeni a reușit o performanță notabilă, calificându-se între cele mai bune formații din țară. Finala se va desfășura în luna mai, la Eforie Nord, golghetera turneului fiind Ioana Rîșteiu (Colegiul Național […]

Citește mai mult