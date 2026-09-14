Foto: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – aur! Pe echipe, Mica Romă Blaj – 3 titluri naționale, la naționalele de șosea 5 km

Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – aur! Pe echipe, Mica Romă Blaj – 3 titluri naționale, la naționalele de șosea 5 km de la Oradea

Zestrea competitorilor din județ a cuprins, la individual, 8 medalii, două de aur (Mihaela Blaga – Under 23 și Lenuța Constantin – Under 20), 3 de argint și alte 3 de bronz.

La acestea se adaugă alte două medalii de aur pe echipe (senioare și Under 23) cucerite de Mica Romă Blaj (în componența Blaga, Constantin, Cordea), una de aur la Under 23 și o alta de bronz, echipa Mica Romă Blaj, la masculin (formată din Ștefan, Crașovan, Cozma și Medeșan).

10 atleți din Alba, reprezentând cluburile AC „Mica Romă” Blaj, CSȘ Blaj, CS Universitar Alba Iulia și CS Unirea Alba Iulia; au concurat la Oradea, la Campionatele Naționale pe șosea 5 km, individual și pe echipe, la seniriori, tineret (under 23) și juniori (under 20). Competiția desfășurată sub egida Federației Române de Atletism a avut loc în cadrul „Oradea Run Fest”, a doua ediție, eveniment sportiv de anvergură comunitară (a cuprins curse de masă pentru alergători amatori, cursa copiilor și una dedicată persoanelor cu dizabilități).

În plus la Under 23 primele două locuri au fost ocupate de Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, iar la Under 20 pe podium au urcat Lenuța Constantin (campioană) și Roxana Cordea (argint). Sportivii blăjeni au fost pregătiți de Cristina Man, Cristian Dragomir și Rareș Mikloș. Urmează competiții importante la Brașov (în 3 octombrie, vor concura Blaga, Constantin și Cozma), Italia (18 octombrie, etapă de Cupa Europeni, Mihaela Blaga), plus Campionatele Naționale de Cros (24 octombrie, Sânmartin), Campionatele Balcanice de cros (14 noiembrie, Koinare/Bulgaria) și Campionatele Europene de cros (13 decembrie, Belgrad),

Rezultate:

*Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia): campioană națională la Under 23 și argint la senioare (timpul 16:38, PB)

*Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): campioană națională la Under 20, medalie de argint la Under 23, locul 5 la seniori (timpul 17:41, PB);

*Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj, 17 ani): locul 3 la Under 20, locul 4 la Under 23, locul 9 la seniori (timpul 18:10, PB)

*Fabian Dragoș Floca (Comunitar Sibiu/CS Unirea Alba Iulia): locul 9 la Under 20 (16:35 PB)

*Viorel Ioan Medeșan (Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj, n. 2009): locul 15 la Under 20, locul 18 Under 23, locul 23 la seniori (timpul 16:58, PB)

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas): locul 7 la Under 20 (16:16, PB)

*Vlad Babin (CS Unirea Alba Iulia, n. în 2009): locul 20 la Under 20 (17:33, PB)

*David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): locul 6 la Under 20, locul 14 la Under 23, locul 20 la seniori (timpul 16.14, SB)

*Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj): locul 2 la Under 20, locul 5 la Under 23, locul 9 la seniori (timpul 15:32, PB)

*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj): locul 3 la Under 23 și locul 3 la seniori (14:46, PB)

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