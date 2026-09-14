Foto: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – aur! Pe echipe, Mica Romă Blaj – 3 titluri naționale, la naționalele de șosea 5 km
Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – aur! Pe echipe, Mica Romă Blaj – 3 titluri naționale, la naționalele de șosea 5 km de la Oradea
Zestrea competitorilor din județ a cuprins, la individual, 8 medalii, două de aur (Mihaela Blaga – Under 23 și Lenuța Constantin – Under 20), 3 de argint și alte 3 de bronz.
La acestea se adaugă alte două medalii de aur pe echipe (senioare și Under 23) cucerite de Mica Romă Blaj (în componența Blaga, Constantin, Cordea), una de aur la Under 23 și o alta de bronz, echipa Mica Romă Blaj, la masculin (formată din Ștefan, Crașovan, Cozma și Medeșan).
Citește și: Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) și Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj), la competițiile majore ale anului, Mondiale și Europene
10 atleți din Alba, reprezentând cluburile AC „Mica Romă” Blaj, CSȘ Blaj, CS Universitar Alba Iulia și CS Unirea Alba Iulia; au concurat la Oradea, la Campionatele Naționale pe șosea 5 km, individual și pe echipe, la seniriori, tineret (under 23) și juniori (under 20). Competiția desfășurată sub egida Federației Române de Atletism a avut loc în cadrul „Oradea Run Fest”, a doua ediție, eveniment sportiv de anvergură comunitară (a cuprins curse de masă pentru alergători amatori, cursa copiilor și una dedicată persoanelor cu dizabilități).
În plus la Under 23 primele două locuri au fost ocupate de Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, iar la Under 20 pe podium au urcat Lenuța Constantin (campioană) și Roxana Cordea (argint). Sportivii blăjeni au fost pregătiți de Cristina Man, Cristian Dragomir și Rareș Mikloș. Urmează competiții importante la Brașov (în 3 octombrie, vor concura Blaga, Constantin și Cozma), Italia (18 octombrie, etapă de Cupa Europeni, Mihaela Blaga), plus Campionatele Naționale de Cros (24 octombrie, Sânmartin), Campionatele Balcanice de cros (14 noiembrie, Koinare/Bulgaria) și Campionatele Europene de cros (13 decembrie, Belgrad),
Rezultate:
*Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia): campioană națională la Under 23 și argint la senioare (timpul 16:38, PB)
*Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): campioană națională la Under 20, medalie de argint la Under 23, locul 5 la seniori (timpul 17:41, PB);
*Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj, 17 ani): locul 3 la Under 20, locul 4 la Under 23, locul 9 la seniori (timpul 18:10, PB)
*Fabian Dragoș Floca (Comunitar Sibiu/CS Unirea Alba Iulia): locul 9 la Under 20 (16:35 PB)
*Viorel Ioan Medeșan (Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj, n. 2009): locul 15 la Under 20, locul 18 Under 23, locul 23 la seniori (timpul 16:58, PB)
*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas): locul 7 la Under 20 (16:16, PB)
*Vlad Babin (CS Unirea Alba Iulia, n. în 2009): locul 20 la Under 20 (17:33, PB)
*David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): locul 6 la Under 20, locul 14 la Under 23, locul 20 la seniori (timpul 16.14, SB)
*Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj): locul 2 la Under 20, locul 5 la Under 23, locul 9 la seniori (timpul 15:32, PB)
*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj): locul 3 la Under 23 și locul 3 la seniori (14:46, PB)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Campionatul interjudetean Under 16 Alba-Hunedoara, cu 4 echipe la start | Participă SF Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Metalurgistul Cugir și Damian Militaru Petroșani
Campionatul interjudetean Under 16 Alba-Hunedoara, cu 4 echipe la start | Participă SF Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Metalurgistul Cugir și Damian Militaru Petroșani Campionatul interjudețean Under 16 Alba-Hunedoara, organizat de AJF-urile din cele două județe, are la start 4 formații. Citește și: Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17, cu 4 formații din județ la start: CSM […]
Vicecampioana Volei Alba Blaj, amicale internaționale pentru pregătirea sezonului | Primele, în „Alba Blaj” Arena, cu Mladost Zagreb, în această săptămână
Vicecampioana Volei Alba Blaj, amicale internaționale pentru pregătirea sezonului | Primele, în „Alba Blaj” Arena, cu Mladost Zagreb, în această săptămână Volei Alba Blaj, vicecampioana României, pregătește cu confruntări internaționale amicale, debutul în viitoarea stagiune, 2026/2027. Citește și: Foto: Volei Alba Blaj, achiziții de top: Anja Mazej (CSO Voluntari) și Radostina Marinova (Dinamo) | Lot […]
Campionatele Naționale Under 17 și Under 19: CSM Sebeș, la Under 19, singura victorie a conjudețenelor, CSM Alba Iulia – primul eșec la Under 19
Campionatele Naționale Under 17 și Under 19: CSM Sebeș, la Under 19, singura victorie a conjudețenelor, CSM Alba Iulia – primul eșec la Under 19 | CSM Sebeș – două înfrângeri la Under 17 După ce au avut rundă liberă, CSM Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, conjudețenele care activează în Seria 10 a Campionatelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan, anunț despre desemnarea premierului: ,,Evident că nu putem să mai așteptăm”
Președintele Nicușor Dan, anunț despre desemnarea premierului: ,,Evident că nu putem să mai așteptăm” Președintele Nicușor Dan a anunțat luni,...
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO, VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură
Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură Un accident rutier grav...
Foto | Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS
Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS Județul Alba avea, în...
Curier Județean
Cine este noul director general interimar al Fabricii de Arme Cugir și ce obiective are: „Continuarea investițiilor și asigurarea stabilității economice”. O altă persoană, nominalizată pentru funcția de director economic
Cine este noul director general interimar al Fabricii de Arme Cugir și ce obiective are: „Continuarea investițiilor și asigurarea stabilității...
Foto | Ioana Lazăr este prima femeie Ironman din Alba Iulia. Sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a încheiat cursa IRONMAN Vichy în 13 ore și 34 de minute
Ioana Lazăr este prima femeie Ironman din Alba Iulia. Sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a încheiat cursa IRONMAN...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...