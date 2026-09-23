Nera Bogodinți – Metalurgistul Cugir 0-3 (0-1) | „Roș-albaștrii”, primul succes stagional, goluri P. Pahone, Șaucă și Cocan, în intermediara din Liga 3

Nera Bogodinți – Metalurgistul Cugir, duelul ultimelor clasate, s-a încheiat cu un scor de neprezentare, 0-3

Metalurgistul Cugir a spart gheața în acest campionat, o victorie clară repurtată la Moldovan Nouă, scor 3-0 (1-0), cu nou-promovata Nera Bogodinți.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin P. Pahone (7, după ce a întors un adversar și a șutat la colțul scurt), imediat Todoran (9) lovind transversala. Partida a fost la discrecția oaspeților care au mai punctat prin Șaucă, din postura de rezervă (68, abia intrat, a reluat în plasă după un șut trimis în bară de același P. Pahone) și Cocan (82, lob peste portar).

Un succes clar al Metalurgistului, care a luat o gură de oxigen înaintea duelului cu Viitorul Arad de sâmbătă. A fost disputa suferinței, între ultimele două clasate. Metalurgistul avea două puncte, dar venea după remiză cât o victorie, cu rivala CSM Unirea Alba Iulia. Nou-promovata are un singur punct (nul în runda inaugurală, cu CSU Alba Iulia), 4 eșecuri la rând, ultimul fiind cel mai drastic și o așteaptă două dueluri succesive cu grupări din Alba, sâmbătă fiind joc pe „Cetate”.

Nera: Petruț (46, Apetrei) – Mil. Banac, Florea (64, Vărgatu), Szijj, Gomboș (46, Chiratc), M. Banac (75, Lucica), Galliano, P. Cristea, Ndoye, Ursu, Dalipi (46, Avramovici); rezerve Tîrnă, Murgu, Pleșca. Antrenor Cristian Todea.

Metalurgistul: Herlea – Todoran, Balaur, S. Itu, Igwe – Bugnariu (67, Iosif), Udrea/cpt. (85, Tăban), Mâlnă, P. Pahone (88, G. Andriuc) – Cocan (85, Păcurar), Bura (67, Șaucă); rezerve B. Avram, Sebaș, Kiraly, Adam. Antrenor Lucian Itu.

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

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