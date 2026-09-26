Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia, făcute de ISU Alba. Amenzi de 55.000 de lei și 6 nereguli constatate

Inspectorii ISU Alba au desfășurat controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia.

În urma verificărilor au fost constatate șase nereguli și aplicate cinci amenzi, în valoare totală de 55.000 de lei, precum și un avertisment.

Potrivit ISU Alba, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au executat, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi și baruri din municipiul Alba Iulia.

Au fost constatate 6 nereguli, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale din care 1 avertisment și 5 amenzi în cuantum de 55.000 lei.

Neregulile constatate și sancționate au constat în principal în:

* fumat în spații închise (au fost aplicate trei amenzi în cuantum de 25.000 lei);

* ⁠punerea în funcțiune a obiectivelor fără a avea obținută în prealabil autorizația de securitate la incendiu;

* ⁠neprezentarea documentelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerințelor esențiale de securitate la incendiu, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor respective.

În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

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