Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia, făcute de ISU Alba. Amenzi de 55.000 de lei și 6 nereguli constatate
Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia, făcute de ISU Alba. Amenzi de 55.000 de lei și 6 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba au desfășurat controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia.
În urma verificărilor au fost constatate șase nereguli și aplicate cinci amenzi, în valoare totală de 55.000 de lei, precum și un avertisment.
Potrivit ISU Alba, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au executat, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi și baruri din municipiul Alba Iulia.
Au fost constatate 6 nereguli, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale din care 1 avertisment și 5 amenzi în cuantum de 55.000 lei.
Neregulile constatate și sancționate au constat în principal în:
* fumat în spații închise (au fost aplicate trei amenzi în cuantum de 25.000 lei);
* punerea în funcțiune a obiectivelor fără a avea obținută în prealabil autorizația de securitate la incendiu;
* neprezentarea documentelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu.
La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerințelor esențiale de securitate la incendiu, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor respective.
În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți” Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre ANAF. Mai exact, acesta atrage […]
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor Polițiștii și jandarmii au desfășurat o acțiune în Alba Iulia pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale. Au fost verificate 112 persoane și 56 de autovehicule, iar amenzile aplicate s-au ridicat la aproape […]
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 septembrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF și Autoritatea Vamală ar urma să fie comasate, potrivit Programului de Guvernare trimis Parlamentului
ANAF și Autoritatea Vamală ar urma să fie comasate, potrivit Programului de Guvernare trimis Parlamentului Agenția Națională de Administrare Fiscală...
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am...
Știrea Zilei
VIDEO | Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Polițiștii spun că Primăria nu avea autorizație
Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal...
Video | Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green Energy 2026. Oferă și consultanță pentru programul Casa Verde
Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green...
Curier Județean
Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia, făcute de ISU Alba. Amenzi de 55.000 de lei și 6 nereguli constatate
Controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din Alba Iulia, făcute de ISU Alba. Amenzi de 55.000 de lei și...
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult,...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...