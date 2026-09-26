Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidențiale: ,,Dacă vezi imagini cu Nicuşor Dan, mie mi se face ruşine. Îmi este ruşine că acest domn ne reprezintă în străinătate”

Fosta candidată la alegerile prezidențiale și fostul lider USR Elena Lasconi a declarat că îi este rușine atunci când vede imagini cu președintele Nicușor Dan și că se simte jenată de faptul că acesta reprezintă România în străinătate.

Lasconi susţine că Nicuşor Dan aşteaptă să fie trimis acasă şi a adăugat că nu vede altă soluţie la actuala criză politică decât alegerile anticipate.

Elena Lasconi a fost întrebată, sâmbătă, la Digi 24, cum evaluează prestaţia preşedintelui Nicuşor Dan, cum a evoluat în această funcţie.

”Atunci când am făcut şcoala BBC în televiziune îmi aduc aminte că exerciţiul care mi-a plăcut cel mai mult a fost acesta: am văzut un ecran, au pus o ştire fără sunet şi m-au pus să scriu ştirea. Dacă vezi imagini cu Nicuşor Dan, mie mi se face ruşine. Îmi este ruşine că acest domn ne reprezintă în străinătate”, a afirmat Elena Lasconi.

Ea a descris cum arăta biroul lui Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei.

”Aţi fost vreodată în birou la Nicuşor Dan când era primar general? E un birou uriaş, foarte mare, care are o cărare şi stânga-dreapta erau multe bibliorafturi, autorizaţii de construire care urmau să fie semnate. De asemenea, pe masă erau multe bibliorafturi şi un lego şi pe birou, la fel multe documente. Eu din câte am văzut omul ăsta a blocat foarte multe lucruri. Acum i-am dat gir să blocheze o ţară. Eu asta văd. El nu încearcă să facă lucruri. El aşteaptă să fie trimis acasă. Eu nu văd altă soluţie de ieşire din impas decât alegerile anticipate în momentul de faţă”, a declarat Lasconi.

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