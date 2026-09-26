VIDEO | Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Polițiștii spun că Primăria nu avea autorizație

Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Polițiștii spun că Primăria nu avea autorizație

Un nou episod controversat legat de fostul pod de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ajunge în atenția anchetatorilor. Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal după ce, în 25 septembrie 2026, au fost executate lucrări de dezafectare a structurilor de susținere pe care fusese amplasat podul pietonal din lemn, desființat în 2025.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cercetările vizează o posibilă faptă privind executarea fără autorizație a unor lucrări de desființare la un monument istoric.

IPJ Alba: lucrările ar fi fost făcute fără autorizație de desființare

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba s-au sesizat din oficiu în data de 25 septembrie 2026.

Redăm integral declarația transmisă de IPJ Alba:

„La data de 25 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de executarea fără autorizaţie de construire, de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construire sau desfiinţare la toate categoriile de monumente istorice.

Din primele cercetări reiese că, în cursul zilei de 25 septembrie 2026, ar fi fost efectuate lucrări de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn, de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, actualmente desființat, fară a deține autorizație de desființare. În continuare, cercetările sunt efectuate sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.”

Prin urmare, ancheta vizează, potrivit comunicării poliției, lucrările efectuate în 25 septembrie 2026, asupra structurilor care îl susțineau.

Podul a fost demolat în august 2025, înainte de Truck Tuning Art

Povestea fostului pod de la Poarta a IV-a a început însă cu mai bine de un an în urmă.

În 5 august 2025, Primăria Alba Iulia anunța public, pe pagina oficială de Facebook, că încep lucrările de demontare a podului.

„Miercuri, 6 august, începând cu ora 08:00, vor începe lucrările de demontare a podului de la Poarta a IV-a a Cetății”, transmitea atunci administrația locală.

Lucrările au început, într-adevăr, în 6 august 2025, cu doar două zile înainte de debutul festivalului Truck Tuning Art 2025, organizat în perioada 8-10 august în șanțurile Cetății Alba Carolina.

Motivația prezentată la acel moment a fost legată de starea podului. Acesta era considerat șubred și reprezenta un posibil pericol pentru participanții la eveniment, astfel încât demontarea lui era considerată necesară înaintea festivalului.

În dimineața zilei de 7 august 2025, cea mai mare parte a podului era deja demolată.

Anchetă penală pentru structurile rămase

Situația ridică însă o întrebare legată de lucrările efectuate în două etape. În 2025 a fost desființat podul propriu-zis, iar în 25 septembrie 2026 au fost dezafectate structurile de susținere pe care acesta fusese amplasat.

Potrivit polițiștilor, pentru lucrările de dezafectare efectuate în 25 septembrie 2026 nu ar fi existat autorizație de desființare.

În cazul lucrărilor efectuate asupra unor monumente istorice, regimul autorizării este unul special. Legea reglementa autorizarea lucrărilor de construire și desființare, iar pentru intervențiile asupra monumentelor istorice există cerințe specifice.

Deocamdată, deschiderea dosarului penal nu înseamnă stabilirea vinovăției unei persoane sau a unei instituții. Polițiștii efectuează cercetări, iar acestea se desfășoară sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Disputa privind legalitatea lucrărilor din 2025

În acest context, trebuie amintit și faptul că, încă de la momentul demolării podului din august 2025, au existat discuții privind autorizarea lucrărilor.

Demolarea a fost anunțată oficial de Primăria Alba Iulia și a fost justificată prin necesitatea eliminării unui risc înaintea festivalului Truck Tuning Art. Nu a fost contestată, în spațiul public local, necesitatea înlăturării podului din cauza stării sale.

Problema care rămâne de clarificat este însă dacă lucrările au fost începute și executate cu respectarea tuturor obligațiilor legale privind autorizarea intervențiilor asupra unui monument istoric.

Potrivit informațiilor prezentate în contextul acestei situații, în cazul în care lucrările de desființare sunt începute înainte de emiterea autorizației, faptul că aceasta ar fi emisă ulterior nu înlătură automat problema începerii fără autorizație. Stabilirea situației concrete și a eventualei răspunderi revine însă organelor competente.

Ironia situației este că, la un an după ce podul a fost pus la pământ înaintea festivalului din 2025, structurile care îl susțineau au ajuns acum, în septembrie 2026, în centrul unei anchete penale.

Rămâne de văzut ce vor stabili polițiștii și procurorii cu privire la legalitatea lucrărilor și existența documentelor necesare pentru intervențiile efectuate la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina.

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