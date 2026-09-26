Foto: CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți 10-0 (4-0) | „Alb-negrii”, scor-fluviu pe seama „lanternei roșii”!
CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți 10-0 (4-0) | „Alb-negrii”, scor-fluviu pe seama „lanternei roșii”!
CSM Unirea Alba Iulia, a doua victorie consecutivă, 10-0 (4-0), cu Nera Bogodinți, pe „Cetate”, o simplă distracție pentru elevii lui Cristian Pustai, cu triple Ayeni și Indrei.
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Pretendenta la promovare în Liga 2 s-a distrat pe seama nou-promovatei, „lanterna roșie” fiind pe post de sac de box pe „Cetate” Nigerianul Ayeni (9) a marcat după ce a scăpat singur (al optulea marcator unirist în acets sezon).. Se joacă la o singură poartă, o bară Donca (15). Același Ayeni (35), lansat la limita ofsaidului, a finalizat simplu pentru o dublă. Indrei (37), marchează după foarte multă vreme, revenit după o accidentare îndelungată, iar peste câteva minute 41, singur, realizează dubla.
Vaida (51) a finalizat simplu din pasa lui Indrei, iar setul l-a realizat Chiorean (53, după ce în prealabil a șutat în transversală). Ayeni (60) a reluat din cădere, pentru triplă. Abia intrat Prejmerean (64) a înscris pentru 8-0, cu un șut de la mare distanță, iar Indrei (67) a realizat și el tripla. Se remarcă debuturile lui Silvășan (2009, în eșalonul terț) și ghanezul Amidu. Silvășan a transformat un penalty (85), obținut de… Amidu
Pe „Cetate”, o formalitate pentru CSM Unirea Alba Iulia, la a doua reprezentație internă, cu „lanterna roșie”, meci în care e doar chestiunea difeerenței de scor. Nera Bogodinți, reprezentanta localității cu numai 94 de locuitori, condusă de Andreea Ignat, reprezintă clubul-fenomen al momentului în România.
Arbitri R. Frățilă (Sibiu), Z. Kopriva (Satu Mare), Căt. Man (Cluj), rezervă S. Voicu (Sibiu) Observatori C. Danciu, T. Biriș (ambii Hunedoara)
Foto: Peter SZILAGYI
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