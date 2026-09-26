Fostul președinte al României, Traian Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureşan premier: ,,Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat atacurile la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, afirmând că „un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”. Băsescu a subliniat că Mureșan este „un om bine școlit în România și Germania și deplin respectat la Bruxelles, în instituțiile europene”.

Mesajul integral publicat de fostul președinte Traian Băsescu este următorul:

,,Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești. Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene.

Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns! Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România.

De la “adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit.”

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