VIDEO | Idee inedită a unui informatician din Alba: Și-a făcut grădină de legume pe perete și cultivă ardei de peste 2 metri înălțime
Idee inedită a unui informatician din Alba: Și-a făcut grădină de legume pe perete și cultivă ardei de peste 2 metri înălțime
Un informatician din Cugir a transformat propria casă într-un adevărat laborator de idei. Mihai Oltean cultivă legume pe peretele locuinței, produce energie cu ajutorul soarelui și se plimbă prin oraș cu un vehicul construit chiar de el, care poate fi pedalat sau alimentat cu energie solară.
Într-o perioadă în care spațiul pentru o grădină devine tot mai greu de găsit, iar prețurile la alimente și energie îi determină pe tot mai mulți oameni să caute soluții alternative, Mihai Oltean, informatician din Cugir, a ales să experimenteze chiar la el acasă.
În ultimii ani, bărbatul a transformat pereții și acoperișul casei în suprafețe utile pentru producerea hranei și a energiei.
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Grădina de legume, construită direct pe peretele casei
Cea mai spectaculoasă dintre invențiile sale este grădina verticală. Nu este vorba despre câteva ghivece prinse de zid, ci despre o adevărată grădină de legume construită pe peretele casei.
Mihai spune că ideea a apărut după mai multe experiențe și experimente desfășurate în ultimii ani. Printre motivele care l-au determinat să caute o astfel de soluție se numără creșterea prețurilor la alimente și combustibil, preocupările privind calitatea alimentelor, posibilele perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, dar și schimbările climatice.
Un alt motiv este lipsa terenului disponibil în oraș.
„O soluție ar fi să încercăm să producem hrană în interiorul orașelor”, este ideea de la care a pornit proiectul său.
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În cazul locuinței sale, Mihai a identificat două suprafețe importante care puteau fi folosite: acoperișul, de aproximativ 120 de metri pătrați, și pereții, care însumează aproximativ 80 de metri pătrați.
„Avem 2 suprafețe mari, nefolosite: acoperișul și pereții casei … pe care putem cultiva plante”, explică acesta.
După ce a experimentat cultivarea ardeilor pe acoperiș, a observat însă un dezavantaj important: consumul mare de apă, cauzat de suprafața mare de evaporare.
Așa a apărut ideea grădinii verticale.
Ardei de peste doi metri, crescuți pe zid
Grădina este realizată din mai multe straturi și nu folosește ghivece individuale. Între peretele casei și stratul exterior există un strat continuu de pământ, în care rădăcinile plantelor se pot dezvolta.
Structura cuprinde hidroizolație, aproximativ 10 centimetri de pământ, un strat de plexiglas și o plasă sudată, susținută de corniere verticale.
Grădina are în prezent aproximativ 6 metri lungime, iar stratul de pământ are o înălțime cuprinsă între 1,4 și 1,7 metri. Cu tot cu plante, grădina ajunge la aproximativ 2,5 metri înălțime.
Iar rezultatele experimentului l-au surprins chiar și pe constructor.
Mihai spune că producțiile obținute au fost foarte bune, în unele cazuri chiar mai bune decât cele de la nivelul solului. Unii dintre ardei au ajuns la peste doi metri înălțime.
Bărbatul pune acest rezultat și pe seama solului foarte bine îngrășat cu bălegar de vacă.
Plexiglasul transparent de doi milimetri are și un rol practic: permite observarea zonei din spatele structurii și identificarea porțiunilor care nu sunt udate suficient.
Grădina are mai multe scopuri
Proiectul nu urmărește doar obținerea unor legume pe o suprafață mică. Potrivit lui Mihai Oltean, grădina verticală poate contribui la cultivarea legumelor cu o amprentă redusă la nivelul solului, la reducerea consumului de apă comparativ cu o grădină orizontală și la izolarea termică a casei.
Un alt obiectiv este folosirea apei colectate prin jgheaburile casei pentru udarea plantelor.
Practic, un perete care în mod obișnuit are doar rolul de a delimita și proteja locuința este transformat într-o suprafață productivă.
„Ursulețul Solar”, vehiculul care atrage privirile pe străzile din Cugir
Iar proiectele lui Mihai nu se opresc la casă. Informaticianul a construit și ceea ce a numit „Ursulețul Solar”, un vehicul care pare desprins dintr-un film SF. În realitate, este o tricicletă hibridă, care poate fi propulsată atât prin pedalare, cât și cu ajutorul energiei solare.
Mihai o folosește pentru cumpărături și plimbări prin oraș, transformând astfel o idee neobișnuită într-un mijloc de deplasare funcțional. Toate aceste proiecte au la bază aceeași idee: folosirea cât mai eficientă a spațiului, energiei și resurselor disponibile.
Un proiect pe care îl pune la dispoziția tuturor
Poate cel mai interesant aspect este că Mihai Oltean nu păstrează proiectul doar pentru el.
Proiectul grădinii verticale este open-source, iar documentația poate fi consultată și descărcată online, astfel încât și alte persoane să poată experimenta și construi propriile sisteme.
Proiectul este disponibil pe GitHub, la adresa: https://github.com/wall-garden
Ceea ce pentru unii ar putea părea doar o idee neobișnuită, pentru informaticianul din Cugir reprezintă un experiment concret: cum poate fi transformată o locuință obișnuită într-un spațiu care produce hrană și energie, folosind cât mai puține resurse.
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