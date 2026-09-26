A XIV-a ediție Alba Green Energy: ADR Centru susține tranziția verde a Regiunii Centru! Proiecte europene în valoare totală de peste 600 milioane de euro investiți în creșterea eficienței energetice sau surse de energie regenerabilă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru își reafirmă rolul de motor al tranziției energetice regi-onale, participând în calitate de partener strategic la cea de-a XIV-a ediție a Târgului „ALBA GREEN ENERGY”, care se desfășoară în perioada 26–27 septembrie 2026, la Carolina Mall din Alba Iulia. Evenimentul, organizat în colaborare cu Agenția Locală a Energiei Alba, Consiliul Județean Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918”, reunește autorități publice, experți, companii și cetățeni sub aceeași viziune: transformarea Regiunii Centru într-o comunitate curată, eco-eficientă și neutră din punct de vedere climatic.

Pentru ADR Centru, dezvoltarea unui sistem regional bazat pe surse regenerabile și utilizarea rațională a resurselor reprezintă o prioritate strategică cu o istorie de aproape două decenii. Prin intermediul progra-melor europene gestionate, Agenția direcționează bugete substanțiale pentru sprijinirea comunităților și cetățenilor în atingerea obiectivelor de eficiență energetică, reducerea emisiilor de CO₂ și adaptarea la schimbările climatice.

„Viziunea noastră este aceea a unei regiuni mai curate și mai atractive, în care dezvoltarea economică merge mână în mână cu protejarea mediului. Prin Programul Regiunea Centru 2021–2027 și Programele de Tranziție Justă, nu doar că finanțăm tehnologii moderne, ci sprijinim direct formarea unui nou ecosistem energetic. Trecem de la statutul de simpli consumatori la cel de prosumatori și membri activi în comunități de energie, unde resursa produsă local este utilizată inteligent și eco-eficient”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru.

Dialog deschis cu cetățenii și educație ecologică pentru viitor la standul ADR Centru

Prezența Agenției la ediția din acest an s-a bucurat de un interes masiv din partea comunității locale, stan-dul oficial devenind un punct central de dialog și informare. Experții agenției au oferit consultanță personali-zată și informații detaliate despre temele vizate ale acestui târg către mai mult de 200 de persoane care au vizitat standul ADR Centru. Vizitatorii – de la proprietari de locuințe interesați de noile instrumente financia-re de reabilitare termică, până la reprezentanți ai mediului de afaceri și prosumatori – au putut descoperi soluțiile practice prin care pot accesa fondurile europene disponibile pentru reducerea costurilor cu energia.

Deoarece o adevărată cultură a sustenabilității se construiește de la vârste fragede, ADR Centru a acordat o atenție deosebită tinerii generații. Reprezentanții instituției au oferit materiale didactice, broșuri interactive și resurse informative adaptate pentru aproape 100 de copii. Printre beneficiari s-au numărat și micuții care au participat la Eco-Spectacolul Grădinițelor, un moment artistic și educativ de tradiție din cadrul Târgului. Prin jocuri, ilustrații și mesaje simple, copiii au fost încurajați să înțeleagă importanța protejării naturii, a reciclării și a utilizării resurselor curate, transformându-se în veritabili ambasadori ai mediului în propriile familii.

Investiții masive susținute de ADR Centru pentru eficientizarea energetică a clădirilor

Prin Prioritatea 3 a Programului Regiunea Centru – „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” – sunt alocate aproximativ 120 milioane de euro destinate exclusiv creșterii performanței energetice:

· 90 de milioane de euro sunt investite activ în reabilitarea și renovarea aprofundată a clădirilor pu-blice (spitale, școli, sedii administrative);

· Peste 29 de milioane de euro sunt alocate reabilitării termice a blocurilor de locuințe rezidențiale, un sector cu o cerere masivă de finanțare, de peste 440%.

Până în prezent, succesul acestor axe s-a concretizat în 72 de contracte de finanțare semnate, cu o valoare totală de peste 1,2 miliarde lei.

În plus, pentru a veni în sprijinul proprietarilor de case unifamiliale construite înainte de anul 2000, ADR Centru, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), operaționalizează un instrument financiar inovator de aproape 25 milioane de euro. Acesta va permite cetățenilor accesarea unor credite de până la 30.000 de euro, cu dobânzi reduse și dublate de o componentă de grant nerambursabil, în valoare de maxim 35% în funcție de performanța energetică obținută.

Sprijin direct pentru surse regenerabile și comunități de energie

O noutate absolută pe agenda regională din acest an o reprezintă finanțarea dedicată comunităților de energie. În calitate de Organism Intermediar pentru PTJ, ADR Centru susține crearea acestor structuri colective prin apeluri dedicate, cum este cel intitulat „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă”. Cu un buget de 10 milioane de euro, acest apel finanțează mici capacități noi de producție din surse regene-rabile (panouri fotovoltaice, sisteme fototermice, eoliene, geotermale și pompe de căldură) și instalații de stocare destinate acoperirii consumului propriu al gospodăriilor și instituțiilor publice asociate.

Mobilitate eco-eficientă și cooperare europeană

Tranziția către o regiune verde este completată de sprijinul acordat mobilității multimodale eco-eficiente. În cadrul Târgului ALBA GREEN ENERGY 2026, vizitatorii pot testa direct această componentă prin sesi-uni de test drive cu autovehicule electrice și pot explora soluții avansate pentru infrastructura de încărcare a vehiculelor nepoluante.

La nivel strategic, ADR Centru aduce valoare adăugată în regiune prin implicarea în proiecte de cercetare și pionierat tehnologic la nivel european:

· Proiectul PHRyUS: O inițiativă transnațională demarată alături de organizații din 8 țări europene, axată pe dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor pe bază de hidrogen verde;

· Proiectul ARCADIA: Destinat dezvoltării strategiilor de adaptare la schimbările climatice, în cadrul căruia se va lansa un laborator de co-inovare pilot în regiune;

· Proiectul BIO2REG: Un schimb interregional de bune practici cu regiunea Grand Est (Franța) pentru crearea foilor de parcurs în domeniul bioeconomiei sustenabile.

ADR Centru își menține angajamentul de a sprijini administrațiile publice locale în pregătirea unor proiecte mature, facilitând totodată parteneriatele solide între mediul academic, sectorul privat și cetățeni, catalizate prin inițiative de succes, precum evenimentele de tip Climathon. De asemenea, prin rețeaua Europe Direct, agenția continuă să investească masiv în educarea și conștientizarea publicului larg, deoarece o adevărată tranziție energetică sustenabilă se face, înainte de toate, prin oameni.

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