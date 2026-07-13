FOTO: Metalurgistul Cugir, start în pregătirea estivală! Sebaș, Cocan, Similie și Bugnariu, noutățile „roș-albaștrilor”
FOTO: Metalurgistul Cugir, start în pregătirea estivală! Sebaș, Cocan, Similie și Butnariu, noutățile „roș-albaștrilor”
Metalurgistul Cugir, start în pregătirea estivală, cu 25 de jucători la primul antrenament, o parte dintre aceștia fiind în probe.
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Metalurgistul Cugir este cea mai veche divizionară terță din Alba în Liga 3, pregătindu-se de al 14-lea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică. Antrenorul Lucian Itu, aflat în fața celui de-al optulea campionat la rând pe banca echipei de suflet, va fi ajutat de secunzii Tudor Șaucă (și jucător) și portughezul Vitinha (retras la vârsta de 40 de ani). O noutate este Ioan Budin, ex-Hidro Mecanica Șugag, în funcția de team manager al Metalurgistului. Au plecat tinerii S. Itu (Poli Timișoara), P. Pahone (în pregătiri cu ASA Tg. Mureș), Berța, Suciu, Cunțan (CSM Sebeș), spaniolul Sanchez, Dobre și Mihăilă. Nu este sigură în acest moment continuarea colaborări cu Petra, mai purtându-se discuții în acest sens.
Au fost prezenți, printre alții, R. Pop (va rămâne, după ce era dat sigur la SCM Zalău), Perjeriu, Similie – Tăban, Liubashov, Kiraly, Sebaș, Mâlnă, Udrea, P. Păcurar, Șaucă, Bura, Cocan, B. Minteuan, Bugnariu, G. Andriuc, Goronea, G. Cristea, și jucători tineri, în probe
Sunt sigure achiziții precum Cocan (ACS Mediaș), Sebaș (CSU Alba Iulia), plus underii Similie (portar) și Bugnariu (mijlocaș), proveniți de la LPS Sebeș Under 17. Metalurgistul Cugir caută fundaș central, o altă problemă fiind capitolul under, prin plecările, în Liga 2, a localnicilor S. Itu și P. Pahone.
Partide test sunt cu Minerul Lupeni (sâmbătă, 17 iulie), CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
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