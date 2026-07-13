19 iulie 2026 | Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă”, la Șugag: Punct de Belvedere la cota 900, printre obiectivele de vizitat pe Valea Frumoasei, în Ținutul Legendelor

Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă” va avea loc în data de 19 iulie 2026 la Șugag. Obiectivul a fost realizat de Primăria și Consiliul Local Șugag, sprijinit de Consiliul Județean Alba și cu sprijinul unităților economice care își desfășoară activitatea în domeniul turistic în Șugag.

Acest obiectiv turistic face parte din acțiunile stabilite prin strategia de dezvoltare turistică a comunei Șugag. Se dorește promovarea și punerea în valoare a potențialului cultural, istoric în vederea dezvoltări turismului pe dealurile Șugagului.

Traseul turistic ,,Grota lu’ Turniclă” este conceput ca un traseu de picior (perpedes) în care călătorul are posibilitatea de a face mișcare în natură admirând frumusețea locurilor și descoperirea multor povești și legende locale expuse de-a lungul traseului.

Traseul are două puncte de pornire:

1. Gura – Velii, Valea Grosăștilor, Muchea Turnilor, în Turni, Punctul de Belvedere de la cota 900, Grota lu’ Turnilă, Școala din Bârzană.

2. Valea Mărtiniei, Plaiul Mărtiniei, Punctul de Belvedere de la cota 900, Grota lu’ Turnilă, Școala din Bârzană.

Traseul este marcat cu indicatoare de specialitate și indicații privind comportamentul turiștilor în ceea ce privește protecția mediului și a obiectivelor aflate de-a lungul traseului.

PROGRAMUL

ORA 10: 00

-Plecare pe traseu din Gura -Velii și din Valea Mărtiniei.

-Pornirea grupelor de câte 10 persoane, coordonate de către un ghid.

ORA 11 :30

-Vizitarea punctului de Belvedere de la cota 900 m ( grupe de maxim 10 pers)

-Vizitarea obiectivului „Grota lu’ Turnilă” ( grupe de maxim 10 pers )

ORA 13: 00

-Școala din satul Bârzana

– Evocări legate de începuturile, evoluția și sfârșitul activităților învățământului din satul Bârzana 1906 – 2026, prezentate de scriitor Prof. Dr. Monica Grosu și scriitor Prof. Nicolae Afrapt, ambii fiind membrii Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba – Hunedoara.

ORA 14: 00

– Scurt spectacol cultural artistic oferit de către artiști locali: Fluierașii din Șugag, Ionică Cernat (fiu al locului) și invitații săi .

Pentru desfășurarea în bune condiții al evenimentului avem ajutorul si sprijinul cadrelor medicale din Șugag și al Jandarmeriei montane.

Moderatorii evenimentului vor fi învățătorii Ștefan Ioan și Ștefan Rodica.

În gradina școlii se va organiza și un stand al producătorilor locali, de unde participanții la eveniment pot cumpăra și degusta mâncăruri preparate la fața locului, dar și produse de piață: mici, grătare, băuturi răcoritoare, bere, etc.

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