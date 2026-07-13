Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Primăria Alba Iulia achiziționează servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice fazele DALI, D.TA.C. + D.TOE, PT. + DE. + CS, verificare tehnică de calitate, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Modernizare piața agroalimentară prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalare sisteme de ventilație și climatizare”.
Obiectivul Piața Agroalimentară este situat în zona centrală a municipiului Alba Iulia (zona Primăria Alba Iulia și face parte din parcela “curți construcții “ de 1936 mp.
Din punct de vedere al amplasamentului, în arealul localității, obiectivul propus pentru modernizare, sprijină regenerarea economic ă și socială a zonei centrale a municipiului Alba Iulia.
Oportunitatea dezvoltării proiectului în această zonă se justifică prin faptul că modernizarea pieței agroalimentare, amplasată în zona Centru, va duce la asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității pe toată durata anului, respectiv în toate anotimpurile.
Suprafața terenului este de 1936 mp, iar suprafața obiectivului de 1796 mp.
Obiectivul este situat în zona centrală a municipiului, având:
– regimul de aliniere a terenului față de drumurile adiacente – străzile Decebal, Bucovinei și Calea Moților;
– accesul pietonal se face din Calea Moților;
– accesul auto se face din strada Nicolae Bălcescu sau strada Bucovinei, iar perimetral obiectivului sunt prevăzute locuri de parcare;
– vecinătăți: la Nord – clădirea primăriei, la Est – spații comerciale, la Sud – spații comerciale și la Vest – proprietate privată.
Obiectivul de investiții propus are destinația de piață agroalimentară destinată desfacerii de produse agroalimentare și industriale, specifice activităților agricole. Modernizarea propusă a obiectivului va asigura condiții optime pentru desfășurarea activității pe toată durata anului, lucru necesar atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor și va avea efecte benefice asupra calității produselor care se comercializează, respectiv va contribui la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit și dezvoltare comunitară.
Anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu cu o durata minimă de funcționare apreciată pentru modernizările propuse este de 50 ani.
Instalarea sistemelor de ventilare și climatizare cu respectarea condițiilor și recomandărilor Normativului este estimat pentru circa 40 puncte de comercializare produse agricole și circa 300 cumpărători/zi.
Durata minimă de funcționare apreciată pentru modernizările propuse este de circa 50 ani, iar durata minimă de funcționare apreciată pentru sistemele de ventilare și climatizare propuse este de circa 20 ani.
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