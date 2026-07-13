Cum va fi vremea în Transilvania până în 26 iulie 2026: Alertă aproape permanentă de vijelii. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până în 26 iulie 2026: Alertă aproape permanentă de vijelii. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Transilvania va traversa următoarele două săptămâni sub semnul instabilității atmosferice, cu episoade frecvente de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, în timp ce temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de normalul perioadei.
Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 13–26 iulie 2026, manifestările de instabilitate vor putea apărea aproape în fiecare zi.
După o zi de 13 iulie 2026 cu maxime medii în jurul valorii de 24 de grade Celsius, vremea se va încălzi ușor, iar pe 14 iulie 2026 temperaturile vor urca spre 27–28 de grade.
În intervalul 15–24 iulie 2026, valorile diurne vor avea doar variații reduse, oscilând între 25 și 28 de grade Celsius, ceea ce înseamnă un regim termic apropiat de cel normal pentru această perioadă a anului.
Finalul intervalului analizat ar putea aduce o nouă intensificare a căldurii. În zilele de 25 și 26 iulie 2026, media temperaturilor maxime este estimată să ajungă la 29–30 de grade Celsius.
Pe timpul nopții, temperaturile minime vor rămâne, în general, constante, între 14 și 15 grade. Există însă câteva intervale mai răcoroase, respectiv în noaptea de 14 iulie 2026 și între 22 și 24 iulie 2026, când minimele ar putea coborî spre 12–13 grade Celsius.
Cea mai importantă caracteristică a intervalului rămâne însă instabilitatea atmosferică. Meteorologii estimează că vor exista perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, ceea ce înseamnă că fenomenele specifice verii vor continua să afecteze regiunea în mod repetat.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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