Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din „Mica Romă”
Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din „Mica Romă”
Municipiul Blaj intră într-o nouă etapă a modernizării infrastructurii urbane, odată cu lansarea procedurilor pentru realizarea investiției „Coridor mobilitate urbană prin traseu mobilitate urbană, amenajare depou și construire Park&Ride în Municipiul Blaj”, proiect finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027.
Valoarea totală a investiției se ridică la 32.512.247,35 de lei, din care peste 22,75 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar aproape 3,49 milioane de lei provin din bugetul de stat.
Diferența este asigurată din bugetul local al municipiului Blaj. Implementarea proiectului este programată pe o perioadă de 42 de luni, cu termen de finalizare în iunie 2029.
Investiția urmărește transformarea unuia dintre cele mai aglomerate trasee din municipiu într-un coridor modern de mobilitate urbană. Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pe aproximativ trei kilometri, amenajarea pistelor pentru biciclete și a trotuarelor, construirea unui depou destinat transportului public și realizarea unei parcări de tip Park&Ride, menită să reducă numărul autoturismelor care pătrund în zona centrală a orașului.
Coridorul de mobilitate va conecta principalele artere de acces în municipiu, pe traseul Strada Clujului – Strada Gheorghe Doja – Strada Avram Iancu, fiind completat de infrastructura necesară exploatării autobuzelor electrice achiziționate anterior de administrația locală.
Proiectul face parte din strategia administrației locale de reducere a congestiei traficului și a emisiilor de carbon, prin încurajarea utilizării transportului public și a mijloacelor alternative de deplasare. Park&Ride-ul va permite șoferilor veniți din localitățile învecinate să își lase autoturismele la intrarea în municipiu și să continue deplasarea cu mijloace de transport public electrice.
Înaintea semnării contractului de finanțare, Consiliul Local Blaj a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, confirmând includerea investiției în cadrul Priorității 4 – Mobilitate Urbană Durabilă din Programul „Regiunea Centru”.
Prin această investiție, Blajul își propune să rezolve una dintre cele mai importante probleme de trafic ale municipiului, în special pe direcția de acces dinspre Alba Iulia și zona Gării CFR, unde valorile de trafic au crescut constant în ultimii ani. Autoritățile susțin că noul coridor de mobilitate va contribui atât la fluidizarea circulației, cât și la creșterea atractivității transportului public și a deplasărilor nemotorizate.
Odată cu demararea procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, proiectul intră în etapa decisivă. Următorii pași vor fi desemnarea constructorului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor, investiția fiind una dintre cele mai importante finanțate din fonduri europene în municipiul Blaj în actualul exercițiu financiar.
Primăria Blaj a lansat, în 7 iulie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 22.134.549, 01 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 11 august 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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