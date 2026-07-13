FOTO | „Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore

„Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore

Decizia Municipiului Alba Iulia de a se retrage din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) a generat numeroase întrebări privind viitorul transportului public și al proiectelor europene aflate în implementare în zona metropolitană.

Ieșirea din asociație va deveni efectivă începând cu 8 ianuarie 2027. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat retragerea municipiului prin Hotărârea nr. 71 din 26 martie 2026, stabilind că ieșirea din AIDA-TL va avea loc după expirarea actualului contract de delegare a serviciului de transport public încheiat între asociație și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia. Contractul expiră la data de 7 ianuarie 2027, iar retragerea va produce efecte din ziua următoare.

În spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora retragerea municipiului ar putea afecta proiectele europene dedicate transportului public.

În prezent, AIDA-TL implementează, împreună cu autoritățile locale membre, un proiect regional finanțat prin Programul „Regiunea Centru”, care are ca obiectiv creșterea siguranței și eficienței transportului public în cele 12 unități administrativ-teritoriale care formează zona de mobilitate urbană a municipiului Alba Iulia.

Investițiile au fost aprobate și contractate în cadrul exercițiului financiar european și nu sunt condiționate de apartenența viitoare a municipiului la asociație după anul 2027. Cu alte cuvinte, lucrările și echipamentele finanțate din fonduri europene vor fi realizate conform calendarului stabilit, iar beneficiile vor fi resimțite de locuitorii întregii zone metropolitane.

Monitorizare video inteligentă, între investițiile în derulare

Un trafic auto mai sigur și mai fluent este scopul proiectului „Monitorizare Video Inteligentă pentru transport sigur și eficient și siguranță publică în Zona Metropolitană Alba Iulia, acronim SMART VISION AIDA-TL” al cărui contract de finanțare a fost semnat de UAT Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat care include 12 localități și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unei soluții digitale integrate, prin monitorizare video inteligentă, bazată pe Inteligență Artificială, pentru optimizarea mobilității urbane, eficientizarea transportului public și siguranța publică în Zona Metropolitană Alba Iulia. El este finanțat în cadrul Priorității 2: „O Regiune Digitală”, Acțiunea 2.1 – Comunități digitale pentru o regiune inteligentă. Valoarea totală a proiectului este de 2.608.227,63 lei din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 2.114.970,00 lei, valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de Stat este de 323.466,00 lei, iar diferența până la valoarea totală este contribuția beneficiarului.

În prezent, la nivelul celor 12 Unități Administrativ Teritoriale care compun AIDA-TL, respectiv municipiul Alba Iulia, orașul Teiuș și comunele Întregalde, Cricău, Ciugud, Ighiu, Sântimbru, Galda de Jos, Berghin, Stremț, Mihalț, Meteș, nu există un sistem coerent de supraveghere video și soluții integrate care să preia date din trafic, aglomerări pietonale, încălcări ale legii, accidente, distrugeri, violențe, să prelucreze aceste date cu ajutorul inteligenței artificiale și să livreze alerte în timp real factorilor de decizie și intervenție de la nivelul fiecărei localități.

„Soluțiile digitale bazate pe Inteligența Artificială pătrund în viteză în toate domeniile vieții de zi cu zi. Proiectul de monitorizare și siguranță în trafic implementat de acest parteneriat, care are ca lider Municipiul Alba Iulia, are în vederea identificarea și ulterior pedepsirea vitezomanilor din trafic astfel încât în arealul AIDA-TL viața și mărfurile care circulă rutier să fie protejate, să existe mai puține accidente. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului Uniunii Europene de a se apropia de zero decese prin accidente rutiere în anul 2050, dar și la reducerea actelor de vandalism, a furturilor și tâlhăriilor asupra, din sau comise cu mijloace de transport”, a explicat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Soluția de monitorizare a traficului și analiza fluxului de vehicule și persoane, cu ajutorul AI va răspunde următoarelor nevoi identificate: congestionarea traficului, monitorizarea incidentelor de trafic, îmbunătățirea ratei de supraviețuire.

Municipiul Alba Iulia și celelalte localtăți din cadrul parteneriatului vor beneficia de 2 soluții digitale integrate care vor agrega date într-o platformă intuitivă, accesibilă administrațiilor din AIDA-TL, instituțiilor relevante și cetățenilor. Sistemul va crește capacitatea de intervenție rapidă în situații de urgență precum accidentele rutiere sau incidentele care afectează siguranța publică, oferind totodată suport decizional prin analize predictive bazate pe date precise. Populația zonei urbane funcționale din jurul municipiului reședință de județ, va beneficia de multiple avantaje: reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței publice și servicii publice mai bine adaptate la nevoile cetățenilor, bazate pe datele colectate și analizate.

Beneficiarii proiectului sunt cei aproximativ 100.000 de locuitori ai arealului AIDA-TL, conform recensământului din 2021, operatorii de transport, agenții economici precum și toți cei care utilizează reațeaua rutieră din acest areal.

Un paradox administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar continuă să beneficieze de investiții europene majore

Documentele adoptate de Consiliul Local arată că decizia este strâns legată de expirarea actualului contract de delegare a gestiunii transportului public local.

Administrația locală dorește să își redefinească modalitatea de organizare și gestionare a serviciului de transport după anul 2027

Situația Alba Iuliei poate fi privită drept un paradox administrativ. Administrația locală din Alba Iulia a decis să părăsească asociația care coordonează transportul public metropolitan, însă continuă să beneficieze de investițiile europene contractate prin intermediul acesteia.

Până la începutul anului 2027, Alba Iulia rămâne membră cu drepturi depline a AIDA-TL și participă la implementarea proiectelor aflate în derulare.

sursa foto: ADR Centru

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