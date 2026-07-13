Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Cei care sar într-un picior de bucurie nu înțeleg nimic din viteza și nivelul la care se împrumută Guvernul în 2026”

Economistul Radu Georgescu susține că optimismul privind evoluția economiei României nu este susținut de datele macroeconomice și avertizează că situația bugetară și ritmul accelerat al împrumuturilor statului reprezintă motive de îngrijorare.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, duminică, 12 iulie 2026, Radu Georgescu afirmă că reducerea deficitului bugetar este explicată în principal prin încasări mai mari din taxe și diminuarea investițiilor, nu prin reforme sau o eficientizare a colectării.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Eu stau în fiecare sâmbătă dimineața și studiez majoritatea rapoartelor cu date macroeconomice. Aceste date mă îngrijorează. Paradoxal, când mă uit pe rețelele sociale, văd oameni care sar într-un picior și spun că România este pe direcția bună. Și că direcția trebuie să continue! Poftim?

Aceștia probabil nu au deschis în viața lor un raport cu date financiare, în general, și cu date macroeconomice, în special. Îți explic ce nu înțeleg cei care sar într-un picior și ne spun că direcția este bună.

Cei care sar într-un picior de bucurie nu înțeleg nimic din execuția bugetară a Guvernului

Sar într-un picior și spun că deficitul bugetar, la mai, a scăzut cu 28 de miliarde de lei. Dar cum a scăzut? Partea haioasă este că ne spun chiar cei de la Ministerul Finanțelor. Acolo sunt niște oameni onești care fac un raport și ne arată de unde vine scăderea.

Îți spun eu de unde vine:

11 miliarde de lei din TVA, adică din inflație. Adică din portofelul tău.

10 miliarde de lei din impozite pe venit. Raportul spune clar că această creștere vine din majorarea impozitului pe dividende. Cred că 90% dintre antreprenori s-au grăbit să scoată dividende în decembrie 2025, pentru a evita creșterea impozitului la 16%. De aceea avem creșterea din ianuarie 2026. De asemenea, este vorba și despre baza de comparație. Au crescut și taxele salariale pentru IT-iști, construcții și agricultură.

7 miliarde de lei din reducerea cheltuielilor cu investițiile.

Bonus:

Cheltuielile curente ale statului, în 2026, au crescut cu 2,6 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Adică: zero reforme din partea statului.

Extra bonus:

În raport nu se spune nimic despre o colectare mai bună a TVA-ului. Acum, cine mai sare într-un picior? În comentarii îți atașez execuția bugetară și raportul celor de la Ministerul Finanțelor. E duminică — poate ai timp să te relaxezi cu niște date macroeconomice.

Cei care sar într-un picior de bucurie nu înțeleg nimic din viteza și nivelul la care se împrumută Guvernul în 2026. Până vineri, 10 iulie 2026, Guvernul României a împrumutat 109 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă împrumutată de România în istorie, în primul semestru al unui an.

Îți spun sumele:

52 de miliarde de lei de la băncile din România;

14 miliarde de lei din titlurile Tezaur;

8 miliarde de lei din titlurile Fidelis;

35 de miliarde de lei de la bănci străine (aproximativ 7 miliarde de euro).

Deci statul trebuie să se împrumute cu aproximativ 5 miliarde de lei pe săptămână (aproximativ 1 miliard de euro). Poate crezi că, în perioada concediilor, Guvernul ia o pauză de la împrumuturi. Nu ia pauză. În iulie 2026, Guvernul a împrumutat deja 5,2 miliarde de lei.

Dacă statul nu mai poate să se împrumute timp de o săptămână, cei care sar acum într-un picior de bucurie vor descoperi destul de brutal realitatea economică a României. Ca o paranteză: peste 80% dintre titlurile Fidelis se vând acum pe bursă sub valoarea nominală. Pe românește: se vând în pierdere.

Nu știu câți realizează acest lucru. Îți atașez rapoartele în comentarii.

Concluzii

Ce bine că nu citește nimeni rapoarte cu date economice în România. Deși situația economică nu este deloc bună, putem să vedem oameni care sar într-un picior de bucurie. Încă.

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