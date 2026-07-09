Sport

La Metalurgistul Cugir, cea mai veche divizionară terță din Alba, a revenit portarul Rareș Pop | Lucian Itu: „O nouă accedere în play-off și creșterea elementelor locale”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 31 de minute

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La Metalurgistul Cugir, cea mai veche divizionară terță din Alba, a revenit portarul Rareș Pop | Lucian Itu: „O nouă accedere în play-off și creșterea elementelor locale”

Metalurgistul Cugir va începe antrenamentele pentru viitoarea stagiune luni, 13 iulie, la antrenamentele „roș-albaștrilor” urmând să participe și portarul Rareș Pop. Acesta s-a răzgândit și va continua la formația cugireană, după ce în urmă cu o lună era anunțat ca plecat la SCM Zalău, echipa din orașul natal.

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Scopul nostru este să etalăm același fotbal ofensiv, dar în același timp să continuăm să creștem jucători localnici, mergând pe linia ultimilor ani. Firesc, ne dorim să menținem ștacheta sus, și să ne calificăm din nou în play-off”, a precizat Lucian Itu

Metalurgistul Cugir este cea mai veche divizionară terță din Alba în Liga 3, pregătindu-se de al 14-lea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică. Antrenorul Lucian Itu, aflat în fața celui de-al campionat la rând pe banca echipei de suflet, va fi ajutat de secunzii Tudor Șaucă (și jucător) și portughezul Vitinha (retras la vârsta de 40 de ani). O noutate este Ioan Budin, ex-Hidro Mecanica Șugag, în funcția de team manager al Metalurgistului. Au plecat tinerii S. Itu (Poli Timișoara), P. Pahone (în pregătiri cu ASA Tg. Mureș), Berța, Suciu, Cunțan (CSM Sebeș), spaniolul Sanchez, Dobre și Mihăilă.

Sunt sigure achiziții precum Sebaș (CSU Alba Iulia), plus underii Similie (portar) și Bugnariu (mijlocaș), proveniți de la LPS Sebeș Under 17.

Partide test sunt cu Minerul Lupeni (17 iulie), CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).

Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

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