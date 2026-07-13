CS Universitar Alba Iulia, start în pregătirea estivală, cu 24 de jucători la antrenament | Noutăți: R. Popa, Cociș și Maghiari

CS Universitar Alba Iulia, start în pregătirea estivală, la Micești, cu 24 de jucători la antrenament | Noutăți, R. Popa și Maghiari (CIL Blaj), Cociș (Sporting Cluj)

CS Universitar Alba Iulia, start în pregătirea estivală, la Micești, din staff-ul tehnic, alături de Nicoale Ghișa, Vasile Ursu și Bogdan Bucurică urmând să facă parte Raul Unchiaș (o revenire, antrenor cu portarii).

Mijlocașii Mario Lingurar (20 de ani), ultima dată la Unirea DMO, retrogradată din eșalonul terț, și Patrick Cristea (2008), definitiv de la Daco-Getica București, după ce fusese împrumutat 6 luni, sunt primele achiziții estivale pentru CSU Alba Iulia.

Alte nutăți sunt R. Popa (revenit după un an de la CIL Blaj), Maghiari (CIL Blaj), V. Cociș (Sporting Cluj), fiind achiziționați definitiv B. Pop și Vancea (Sporting Cluj)

Au mai fost prezenți Pauletti, Drăghiciu – Cârja, E. Vlad, A. Rusu, Stănilă, Man, Velțan, Tamaș, Pîrv, Trifu (va rămâne, deși fusese în discuții cu Viitorul Sântimbru), Pandor, plus câțiva jucători în probe, Mai sunt și alte nume cu care se negociază, neclară fiind situația lui Gâțan (nu s-a ajuns la un acord). Palestinianul Adawi nu a revenit în România, iar Bercheșan, Florea și Blagu nu mai intră în calcule.

Sunt fixate 5 jocuri de pregătire, cu CIL Blaj (25 iulie), ACS Mediaș (1 august), Jiul Petroșani (8 august), Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august), între acestea intercalându-se, dacă e cazul, partidele din Cupa României,

CSU Alba Iulia s-a întors în Cetatea Marii Uniri după doi ani petrecuți pe „Pielarul” din Sebeș și un sezon la Galtiu, universitarii având luni, 13 iulie, la Micești, primul antrenament, pe respectivul stadion urmând să se dispute și jocurile interne.

foto: CSU Alba Iulia

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