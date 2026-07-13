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Foto | Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie, respectiv informatică 

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie, respectiv informatică 

Anamaria Cioară și Alexia Trif, absolvente ale Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, au obținut nota maximă la proba de chimie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

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În total, cinci elevi ai liceului au susținut proba la chimie, iar Anamaria Cioară și Alexia Trif au reușit o performanță deosebită, fiind răsplătite cu nota 10.

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Anamaria Cioară a încheiat examenul cu media generală 9,61, după ce a obținut 9,55 la Limba și literatura română, 9,30 la Matematică și 10 la Chimie.

„Sunt admisă la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, prin nota obținută la preadmitere: 10”, a declarat tânăra.

La rândul său, Alexia Trif a obținut media generală 8,96, cu următoarele note: 7,85 la Limba și literatura română, 9,05 la Matematică și 10 la Chimie.

Cele două absolvente au fost pregătite la chimie de profesoara Elisabeta Constanța Anca.

De asemenea, Florina Balea, și ea absolventă a Promoției 2026 a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, a obținut nota la 10 la proba de Informatică a examenului de Bacalaureat. Ea a avut media finală 9,45, obținând 8,65 la Limba și literatura română și 9,70 la Matematică.

Florina Balea a fost pregătită la informatică de profesoara Alina Iancu.

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