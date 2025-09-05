FOTO | Metalurgistul Cugir, punctaj maxim în Liga 3: Victorie și cu Unirea DMO

Metalurgistul Cugir, punctaj maxim în Liga 3: Victorie și cu Unirea DMO

Metalurgistul Cugir are punctaj maxim după 2 etape în Liga 3 de fotbal.

Vineri, 5 septembrie 2025, „roș-albaștrii” au câștigat partida de pe teren propriu cu formația hunedoreană Unirea DMO.

Metalurgistul s-a impus cu 4-0 (1-0) pe „Arena Cugir”.

Au marcat: George Mâlnă (36), Tudor Șaucă (71), George Goronea (79) și Paul Păcurar (90+2).

Metalurgistul Cugir începuse în trombă campionatul, printr-o victorie, cu 2-1, pe Stadionul „Cetate”, în fața Unirii Alba Iulia, în primul derby din ediția 2025-2026 a Ligii 3.

Cugirenii sunt momentan pe primul loc în Seria 7 din eșalonul terț.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, sunt programate alte 3 partide în care sunt implicate echipe din Alba: CS Universitar din Alba Iulia – CIL Blaj (la Sebeș, la Baza Sportivă „Pielarul”), Progresul Pecica – CSM Unirea Alba Iulia și CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Hidromecanica Șugag.

foto: Cosmin „Coco” Groza

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI