Peste 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicușor Dan: Ce mai arată un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026

Ioana Oprean

Un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026 relevă că 50% dintre români consideră că preşedintele Nicuşor Dan a acţionat pentru a diminua neînţelegerile dintre partide şi dintre liderii politici, iar 36,3% cred că a contribuit la amplificarea acestora, relevă datele unui sondaj INSCOP.

70,5% dintre cei chestionaţi se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui.

Se declară mulţumiţi de activitatea Preşedintelui într-o proporţie mai ridicată decât restul populaţiei: votanţii PSD, PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani şi persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Capitală şi din urbanul mare.

Sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan într-un procent mai mare decât media: votanţii AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din urbanul mic şi din mediul rural, angajaţii din sectorul privat.

Metoda de cercetare pentru realizarea sondajului a fost interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

