Curier Județean

Bărbat din Pianu de Jos, victima unei înșelăciuni online: Escrocii i-au furat peste 30.000 de lei. Cum l-au convins să scaneze un cod QR

Bogdan Ilea

acum 3 ore

Un bărbat de 49 de ani din Pianu de Jos a fost victima unei înșelăciuni online, după ce persoane necunoscute l-au convins să își transfere economiile într-un portofel electronic, sub pretextul securizării conturilor bancare. 

Prejudiciul depășește 30.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Pianu de Jos, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

În cursul zilei de 19 mai 2026, persoane necunoscute l-ar fi contactat pe bărbatul de 49 de ani și, sub pretextul că îl vor ajuta să-și securizeze conturile bancare deținute, și l-ar fi determinat să retragă suma de 30.820 de lei din conturile sale și, ulterior, să o încarce, prin scanarea unui cod QR aferent unei adrese de portofel electronic, într-un bancomat situat în incinta unui centru comercial din municipiul Alba Iulia.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

Așadar, în acest context, vă reamintim să nu dați curs unor astfel de solicitări, să nu purtați discuții cu persoane necunoscute care vă contactează și vă solicită date personale. Fiți vigilenți! E atât de ușor să purtăm o conversație cu un necunoscut și atât de greu să recuperăm ceea ce acesta a reușit să obțină în câteva minute, folosindu-se de calități mincinoase, au mai transmis reprezentanții IPJ Alba.

