Foto: Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2 (0-1), în derby „de Alba”! „Roș-albaștrii”, iarăși piedică pentru pretendenta la Liga 2

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2 (0-1), în derby „de Alba”! „Roș-albaștrii”, iarăși piedică pentru pretendenta la Liga 2

Un derby „de Alba” incendiar, între două combatante aflate în suferință, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, scor 2-2 (0-1). Golul egalizator a fost marcat de rezerva Bura (90), la o lovitură liberă executată de P. Păcurar

La 1-2, brazilianul Cordeiro (82) și-a bătut joc de un penalty, scăriță în transversală, fiind eroul negativ, ca la Blaj!

În criză de idei, Pustai a tot mutat jucătorii, încercând să salveze un final al disperării, iar la final, amfitrionii au sărbătorit egalul precum o victorie

Goluri marcate de Chiorean (0-1, 39) și Păcurar (1-1, 49), jucători inspirat titularizați de cei doi antrenori, asta până când Vaida a profitat de o eroare a lui Balaur (72). Ambele echipe vedeau duelul direct drept prilej de reabilitare într-un moment critic.

În fața unei tribune pline, circa 700 de spectatori, lovitura de începere a fost dată de cugireanul Iulian Moldovan, fost component al ambelor echipe. Multe noutăți în formulele de start, Todoran, Udrea, Păcurar (în premieră titular), respectiv Chiorean (în locul lui Prejmerean). La cugireni sunt titulari ex-uniriștii Herlea, Balaur, Păcurar.

Primele ocazii, Unirea: Ayeni și Donca, intervenții sigure Herlea, fiin evidnete problemele în ofensivă ale combatantelor (Ayeni, iarăși o deziluzie, gazdele, făr8ă vârf clasic). Un joc de luptă, cu puține acțiuni coerente, Păcurar trimițând un șut periculos puțin alături (33). Chiorean (38, inspirat titularizat de Pustai) a deschis scorul cu un șut în colțul lung, la o centrare excelentă Giurgiu, din stânga. Un rezultat firesc, vizitatorii dominând întâlnirea.

*Iarăși gol al unui fost unirist!

Lovitură a destinului, cugirenii egalează la primul șut pe poartă, Păcurar (49), de la 18 metri, bară gol. „Roș-albaștrii” capătă încredere, iar P. Pahone (56), a tras în Cutean. Jocul se încinge, Giurgiu (62), liberă, prinsă de Herlea, iar Donca (64) a reluat cu capul puțin peste. Balaur se complică la un balon în lateral, iar Tonini a recuperat și a pasat perfect pentru Vaida (72). P. Pahone (79) a ratat o ocazie mare de a egala, fiind singur cu Cutean, dar a fost blocat în momentul șutului (putea fi 2ă2!.

*Cordeiro și-a bătut joc de un penalty!

Un moment cheie, întrucât peste 3 minute Cordeiro a obținut un penalty (faultat de S. Itu) însă a executat batjocoritor, scărită, în transversală. Și așa cum fotbalul te pedepsește, în minutul 90, o altă rezervă, Bura, aduce egalitatea, făcând 2-2, în locul de 1-3

Metalurgistul

Arbitri Al. Manea, A. Gherman, E. Bîzu; rezervă R. Dan (toți Timiș) Observatori G Szabo (Cluj-Napoca), S. Bălăcescu (Gorj)

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