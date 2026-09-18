Video | „Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus la Curtea de Apel Alba Iulia: Prelungirea arestării preventive, decisă astăzi de judecători
„Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus la Curtea de Apel Alba Iulia: Prelungirea arestării preventive, decisă astăzi de judecători
Radu Bucurică, procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, a fost adus vineri, 18 septembrie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde judecătorii urmează să analizeze cererea privind prelungirea arestării sale preventive.
Dosarul nr. 597/57/2026, având ca obiect prelungirea măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, este programat pentru judecare de la ora 11:00.
În prezent, Bucurică se află în arest preventiv pentru 30 de zile, măsura fiind dispusă începând cu 27 august și până în 25 septembrie 2026, inclusiv.
Reamintim că Radu George Bucurică a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.
Procurorii îl acuză de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.
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