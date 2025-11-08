Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1)! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”!

CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în derby „de Alba”, învingând în deplasare pe Metalurgistul Cugir, scor 4-0 (1-0), după o demonstrație de forță!!!

Cu presiune după ultimele rezultate, gruparea din Cetatea Marii Uniri a abordat partida determinată la maximum, cu gândul la eșecul din runda inaugurală, de pe „Cetate”. Motivați, uniriștii au avut o prestație prin care nu le-au lăsat nicio șansă oponenților. CSM Unirea Alba Iulia a câștigat categoric „finala”, după o prestație autoritară și o demonstrație de forță. De mai bine de două luni așteptau uniriștii prilejul de a demonstra cine e șeful în Alba și au dovedit asta tocmai într-un moment delicat, când „criza” era cuvântul de ordine în „Cetate”.

Metalurgistul Cugir a avut o evoluție palidă și a suferit în fața rivalei cel mai drastic eșec stagional, lucrurile complicându-se în privința luptei pentru play-off. „Roș-albaștrii” au primit, în premieră, 4 goluri în stagiunea curentă, iar albaiulienii au cucerit 3 puncte mari, care vor cântări dublu la finele sezonului.!

Un derby încrâncenat, disputat în fața unei tribune pline, aproximativ 800 de spectatori, a avut parte de un debut incendiar. „Alb-negrii”, cu o distribuție tactică modificată, au început extrem de deciși și au dominat startul de joc, punând presiune pe buturile adverse. Au fost ocaziile lui Giurgiu (a respins Berța) și Golda (4), Blănaru (7, intervenție a portarului advers) și bara lui Golda (11, șut deviat în transversală), până la deschiderea scorului, când același Golda (13) a punctat cu un șut din careu! Forcingul vizitatorilor s-a liniștit, iar P. Păcurar (30) – semnează primul șut pe poartă al gazdelor. Kiraly (34) – șut de la distanță deviat, a adus noi emoții la poarta albaiuliană. Vizitatorii îi pierd, din motive medicale, pe Câșlariu și Balaur, jocul echilibrându-se substanțial. Pelici mai mută și la pauză, cu încă două înlocuiri, și oaspeții își majorează avantajul, prin rezerva Giosu (51) reluare cu capul la centrarea lui Giurgiu. Este o singură echipă pe teren, iar Blănaru (53) marchează din centrul careului pentru un 0-3 naucitor! P. Pahone (69) a avut un șut extraordinar care a scuturat transversala! Abia intrat Banyoi (76) a înscris cu un șut în diagonală, după ce a pivotat în careul advers, ducând scorul la proporții drastice. Ștefan (86) a respins în lateral șutul trimis de Suciu! Ultima acțiune notabilă, încă o transversală a gazdelor (Liubashov 89), la un corner.

Arbitri S. Iftode (Fălticeni), D. Lar, Ș. Buie (ambii Baia Mare), rezervă G. Toma (Sanpaul) Observatori Cl. Cîrstea (Rm. Vâlcea), M. Nădășan (Țaga)

