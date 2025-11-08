Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1)! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”
Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”!
CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în derby „de Alba”, învingând în deplasare pe Metalurgistul Cugir, scor 4-0 (1-0), după o demonstrație de forță!!!
Citește și: Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia – lider, cu 7 victorii consecutive, Metalurgistul Cugir – locul secund și revelația toamnei
Cu presiune după ultimele rezultate, gruparea din Cetatea Marii Uniri a abordat partida determinată la maximum, cu gândul la eșecul din runda inaugurală, de pe „Cetate”. Motivați, uniriștii au avut o prestație prin care nu le-au lăsat nicio șansă oponenților. CSM Unirea Alba Iulia a câștigat categoric „finala”, după o prestație autoritară și o demonstrație de forță. De mai bine de două luni așteptau uniriștii prilejul de a demonstra cine e șeful în Alba și au dovedit asta tocmai într-un moment delicat, când „criza” era cuvântul de ordine în „Cetate”.
Metalurgistul Cugir a avut o evoluție palidă și a suferit în fața rivalei cel mai drastic eșec stagional, lucrurile complicându-se în privința luptei pentru play-off. „Roș-albaștrii” au primit, în premieră, 4 goluri în stagiunea curentă, iar albaiulienii au cucerit 3 puncte mari, care vor cântări dublu la finele sezonului.!
Un derby încrâncenat, disputat în fața unei tribune pline, aproximativ 800 de spectatori, a avut parte de un debut incendiar. „Alb-negrii”, cu o distribuție tactică modificată, au început extrem de deciși și au dominat startul de joc, punând presiune pe buturile adverse. Au fost ocaziile lui Giurgiu (a respins Berța) și Golda (4), Blănaru (7, intervenție a portarului advers) și bara lui Golda (11, șut deviat în transversală), până la deschiderea scorului, când același Golda (13) a punctat cu un șut din careu! Forcingul vizitatorilor s-a liniștit, iar P. Păcurar (30) – semnează primul șut pe poartă al gazdelor. Kiraly (34) – șut de la distanță deviat, a adus noi emoții la poarta albaiuliană. Vizitatorii îi pierd, din motive medicale, pe Câșlariu și Balaur, jocul echilibrându-se substanțial. Pelici mai mută și la pauză, cu încă două înlocuiri, și oaspeții își majorează avantajul, prin rezerva Giosu (51) reluare cu capul la centrarea lui Giurgiu. Este o singură echipă pe teren, iar Blănaru (53) marchează din centrul careului pentru un 0-3 naucitor! P. Pahone (69) a avut un șut extraordinar care a scuturat transversala! Abia intrat Banyoi (76) a înscris cu un șut în diagonală, după ce a pivotat în careul advers, ducând scorul la proporții drastice. Ștefan (86) a respins în lateral șutul trimis de Suciu! Ultima acțiune notabilă, încă o transversală a gazdelor (Liubashov 89), la un corner.
Arbitri S. Iftode (Fălticeni), D. Lar, Ș. Buie (ambii Baia Mare), rezervă G. Toma (Sanpaul) Observatori Cl. Cîrstea (Rm. Vâlcea), M. Nădășan (Țaga)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Liga 3, Seria 7: CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, eșecuri externe, fără a înscrie, în prima etapă a returului Seriei 7
În prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3, deplasări pentru CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, ambele conjudețene pierzând întâlnirile Cele două conjudețene, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag au avut parte de confruntări dificile, pierzând fără a înscrie Citește și: Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul […]
CS Universitar Alba Iulia – Timișul Șag 0-1 (0-0) | Studenții, start cu stângul în retur
CSU Alba Iulia – Timișul Șag 0-1 (0-0), în prima rundă a returului în Liga 3 Seria 7 CS Universitar Alba Iulia a pierdut primul joc din returul Seriei 7 din Liga 3, 0-1 (0-0), pe „Pielarul”, cu Timișul Șag. O prestație modestă a amfitrionlor care nu au reușit să amenințe buturile adverse și a […]
Sâmbătă, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby incendiar „de Alba”!
Sâmbătă, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby incendiar „de Alba”, în prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3! Prima etapă din returul Ligii 3 propune un derby incendiar „de Alba” între rivalele Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, o confruntare care se dispută sâmbătă și are o însemnătate deosebită pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern
Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil De la 1...
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA...
Știrea Zilei
VIDEO | Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile în Ocna Mureș”
Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile...
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante
Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
Curier Județean
VIDEO | Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania Performanța și seriozitatea din...
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...