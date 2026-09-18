Foto: CIL Blaj – Viitorul Arad 3-1 (2-0) Echipa din „Mica Romă”, lider, cu maximum de puncte
CIL Blaj – Viitorul Arad 3-1 (2-0), în etapa a patra din liga 4! Echipa din „Mica Romă”, lider, cu maximum de puncte și o serie fabuloasă
CIL Blaj continuă seria fabuloasă, echipa din „Mica Romă” având maximum de puncte după 4 etape, 3-1 (2-0), cu Viitorul Arad.
Ex-uniriștii R. Pîntea (4) și Blănaru (19, penalty), au marcat pentru echipa lui Daniel Tătar, iar în actul secund s-a redus ecartul, însă Macarie (82) a punctat pentru gazde. Arădenii și-au pierdut imbatibilitatea, iar CIL este pe cai mari.
Citește și: Nera Bogodinți – CIL Blaj 1-2 (0-0) Echipa din „Mica Romă”, lider cu maximum de puncte, Blănaru – dublă
Arbitri G. Feleki, I. Molnos, Z. Tamasi; rezervă N. Polgar (toți Harghita) Observatori M. Chioran (Vluj), C. Gîț (Hunedoara)
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