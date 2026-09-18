Noul pod din Câmpeni, peste Arieș, în teste: Au fost utilizate 4 autocamioane 8×4, încărcate la o masă totală de aproximativ 42 de tone fiecare

Noul pod din Câmpeni, peste râul Arieș, a trecut joi, 17 septembrie 2026, prin proba statică a suprastructurii, una dintre ultimele etape înainte de pregătirea deschiderii pentru circulația rutieră.

Pentru testarea rezistenței structurii au fost folosite patru autocamioane 8×4, fiecare cu o masă totală de aproximativ 42 de tone, amplasate în șase configurații diferite

Primarul din Câmpeni a scris următorul text pe o rețea de socializare:

,,Joi, 17 septembrie 2026, a avut loc proba statică a suprastructurii Podului 1 de pe Strada Izvoarelor, peste râul Arieș – o etapă importantă înainte de pregătirea deschiderii podului pentru circulația rutieră.

Testarea are rolul de a verifica, în condiții reale, comportarea structurii la încărcările pentru care aceasta a fost proiectată.

Pentru realizarea probei au fost utilizate 4 autocamioane 8×4, încărcate la o masă totală de aproximativ 42 de tone fiecare, acestea fiind dispuse în 6 poziții/scheme de încărcare diferite. Prin aceste configurații au fost verificate principalele solicitări care pot apărea în exploatare, inclusiv încovoierea, torsiunea și forța tăietoare.

În timpul testului, în ipoteza cea mai defavorabilă – cu trei camioane dispuse pe o bandă și al patrulea pe mijlocul podului, pe cea de-a doua bandă – deformația maximă măsurată a fost de 9,5 mm, în condițiile în care valoarea maximă admisibilă calculată este de 15,8 mm.

Câteva date tehnice despre pod

Denumire obiectiv: „Pod 1 pe Strada Izvoarelor peste râul Arieș, în orașul Câmpeni, județul Alba”

Lungime totală: 37,60 m, inclusiv lungimea culeelor

Deschiderea suprastructurii: 34,40 m

Sistem structural: arce metalice cu tiranți verticali, sistem Langer, simplu rezemate

Proiectare: conform Eurocodurilor (Euronorme)

Durată de viață proiectată: MINIMUM 120 DE ANI

Oțelul utilizat pentru arce, antretoaze și tiranți: S355 J2W+N, oțel special cu rezistență la coroziune atmosferică

Capacitate structurală calculată: Minimum 252 de tone, echivalentul a 6 autocamioane de câte 42 de tone

Testarea de ieri reprezintă, așadar, un pas tehnic esențial înaintea recepției la terminarea lucrării.

Este o investiție importantă pentru Câmpeni și pentru conectivitatea orașului, iar după realizarea recepției la terminarea lucrărilor care va avea loc în câteva zile, podul va fi dat în folosință.”, a scris edilul din Câmpeni.

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