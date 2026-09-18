Sport

CSU Alba Iulia – CSM Deva 0-0, în Liga 3, etapa a patra | Remiză albă, studenții – fără victorie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 42 de minute

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CSU Alba Iulia – CSM Deva, în Liga 3, etapa a patra

CSU Alba Iulia – CSM Deva, în Liga 3, etapa a patra

Citește și: Politehnica Timișoara 2 – CSU Alba Iulia 3-2 (1-1) | Universitarii, înfrângere total neașteptată!

CS Universitar

Arbitri D. Lac, S. Toader, C. Prodan; rezervă P. Duma (toți Sibiu) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), I. Orosfoian (Tg. Mureș)

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Dan HENEGAR

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Dan HENEGAR

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Live Video: Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, cu orgolii, ambiții și dorință de reabilitare!

Dan HENEGAR

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