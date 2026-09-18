CSU Alba Iulia – CSM Deva 0-0, în Liga 3, etapa a patra | Remiză albă, studenții – fără victorie

CIL Blaj – Viitorul Arad 3-1 (2-0), în etapa a patra din liga 4! Echipa din „Mica Romă”, lider, cu maximum de puncte și o serie fabuloasă CIL Blaj continuă seria fabuloasă, echipa din „Mica Romă” având maximum de puncte după 4 etape, 3-1 (2-0), cu Viitorul Arad. Ex-uniriștii R. Pîntea (4) și Blănaru (19, […]