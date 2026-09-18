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Cum va fi vremea în următoarea perioadă: Sfârșit de septembrie răcoros și maxime peste cele normale în octombrie 2026. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni

Ioana Oprean

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Cum va fi vremea în următoarea perioadă: Sfârșit de septembrie răcoros și maxime peste cele normale în octombrie 2026. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii ANM au emis vineri, 18 septembrie 2026, prognoza meteo actualizată până la jumătatea lunii octombrie, în intervalul 21.09 – 19.10. Potrivit ANM, în prima săptămână din interval vremea se va menține rece în jumătate de țară, urmând ca din a doua săptămână din interval temperaturile să crească peste cele normale pentru această perioadă.

Meteorologii estimează că ploile vor fi normale pentru această perioadă în mai multe regiuni.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, iar în rest se va situa în jurul celor normale.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea nord-vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în cele vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

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