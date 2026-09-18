Ştirea zilei

Update video | Incident grav într-o comună din Apuseni: Trei persoane, în stop cardio-respirator, după ce au atins cu schela fire de înaltă tensiune. Intervine elicopter SMURD

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incident grav într-o comună din Apuseni: Trei persoane, în stop cardio-respirator, după ce au atins cu schela fire de înaltă tensiune

Trei persoane se află în stop cardio-respirator, vineri, 18 septembrie 2026, în satul Valea Verde, comuna Sohodol, după ce schela cu care efectuau lucrări de întreținere la o cabană ar fi atins fire de înaltă tensiune.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical în satul Valea Verde, com Sohodol. 

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 3 persoane electrocutate, aflate în stare de inconștiență.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă,  1 echipaj de prim ajutor și 2 ambulanțe SAJ.

Update ISU Alba ora 11:20

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Este vorba despre 3 persoane care efectuau lucrări de întreținere la o cabană și au atins cu schela firele de înaltă tensiune.

La momentul de față persoanele sunt inconștiente, în stop cardio-respirator, s-au început manevrele de resuscitare.

Update ISU Alba 12:21

Se va deplasa și un Elicopter SMURD la locul producerii evenimentului.

Știre în curs de actualizare…

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