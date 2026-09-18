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18 septembrie 2026 | Prețul benzinei se menține la 9,99 lei per litru în Alba Iulia: Cât a ajuns să coste motorina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

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Prețul benzinei se menține la 9,99 lei per litru în Alba Iulia: Cât a ajuns să coste motorina

Prețurile la pompă sunt într-o continuă creștere, pe fondul tensiunilor geopolitice. Vineri, 18 septembrie, șoferii care au alimentat în Alba Iulia au găsit, în mai multe stații din oraș, benzina la prețul de 9,99 lei pe litru.

Prețurile la motorină și benzină în Alba Iulia la data de 18 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.79 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.73 lei
  • Benzină – 9.93 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Mol:

  • Motorină – 10.79 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.79 lei
  • Benzină – 9.99  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4.4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5.3% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 27.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

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