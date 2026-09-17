Foto | Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei

Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei

Una dintre comunele afectate de seceta din ultimii ani este Cricău, unde a fost necesar ca și în acest an, pe perioada verii, SC Apa CTTA SA Alba, de comun acord cu primăria, să stabilească un program temporar de furnizare a apei potabile, pentru a permite refacerea nivelului apei potabile din cele două rezervoare existente de înmagazinare a apei, de câte 100 mc fiecare.

Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a comunei Cricău, SC Apa CTTA SA Alba a derulat un proiect în valoare totală de aproape 600.000 de lei, din care 250.000 de lei au fost alocați din bugetul local de către Primăria Cricău, iar diferența provine din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) al operatorului regional.

Prin acest proiect, în apropierea rezervoarelor subterane de la Tibru a fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc, pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău. De asemenea, a fost extinsă și dotată cu echipamente noi gospodăria de apă, iar Stația de pompare a apei potabile a fost modernizată, fiind montate echipamente moderne: pompe, vane, conducte, debitmetre și alte aparate de măsură, filtre, senzori, automatizări etc.

În plus, SC Apa CTTA SA Alba a realizat și o stație de repompare a apei potabile la Cricău, lucrare finanțată cu peste 230.000 de lei tot din Fondul IID.

Datorită investițiilor puse integral în funcțiune la începutul lunii august, am reușit să dublăm capacitatea de înmagazinare și să îmbunătățim cu aproximativ 30% transportul apei potabile.

Nu ne oprim însă aici: pe viitor, compania noastră își propune să finanțeze din fonduri proprii și construirea unei conducte suplimentare de aducțiune din magistralele Sistemului Zonal de Apă Alba din zona Oiejdea, în vederea creșterii debitului de apă potabilă spre comuna Cricău.

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE AL SC APA CTTA SA ALBA

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