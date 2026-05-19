3-4 iulie 2026 | Metalul cucerește Cetatea Alba Iulia: Festivalul Metal „Praetorian Gates” aduce două zile de energie pură și riff-uri legendare. Lista trupelor participante

Pe 3 și 4 iulie 2026, zidurile istorice ale Cetății Alba Iulia vor vibra sub sunetul celor mai iubite trupe ale scenei metal românești, la festivalul Metal Praetorian Gates — evenimentul transformă începutul verii într-o experiență memorabilă pentru toți iubitorii de muzică live.

Cu abonamente disponibile începând de la doar 150 lei, festivalul invită publicul să trăiască două zile intense de concerte, libertate, prietenii noi și energie autentică într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale din România.

Pe scenă vor urca nume deja consacrate și apreciate de fanii metalului: Dirty Shirt, E-an-na, Underwaves, We Are Numbers, Reverse The Moment și OverBurn.

În același timp, Festivalul Metal Praetorian Gates devine locul perfect pentru a descoperi viitoarele tale trupe preferate: Athoris, Godless By Design, Hatespeech, Imprudent, Punisher și Vandaal.

„Mai mult decât un festival, Praetorian Gates este o comunitate construită în jurul muzicii, al pasiunii și al experiențelor care rămân cu tine mult după ultimul bis. Dacă vara aceasta cauți atmosferă electrizantă, oameni cu aceeași energie și seri pe care să le povestești tot anul, atunci Alba Iulia este destinația ta în 3 și 4 iulie.

Biletele și abonamentele sunt disponibile în număr limitat, exclusiv, pe

https://ambilet.ro/bilete/festival-praetorian-gates-2026

Ne găsiți, de asemenea, pe rețelele de socializare:

Facebook/praetoriangates, Instagram @praetoriangates”, au precizat organizatorii.

27-28 mai 2026 | Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a: Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman, recitaluri extraordinare la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. PROGRAMUL

Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES", ediția a XIV-a, va avea loc în perioada 27-28 mai 2026 la […]

FOTO | Rezultat de excepție pentru învățământul din Alba Iulia: Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au cucerit podiumul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan" au dominat secțiunea de Recitare din cadrul celei de-a XLVI-a ediții a prestigiosului Festival Internațional „Lucian Blaga" […]

VIDEO ȘTIREA TA | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o ambulanță și un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o ambulanță și un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 18.30, în Alba Iulia, între o ambulanță SAJ și un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada Brândușei din municipiu, […]

