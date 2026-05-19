INCIDENT GRAV: Tânără de 21 de ani, însărcinată, târâtă de un cal pe o distanță de 300 de metri. Femeia, cu răni severe

Ioana Oprean

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbar intervin la un eveniment produs în localitatea Hamba, pe strada Pădurii, unde o tânără a fost grav rănită în urma unui incident în care a fost implicată o cabalină, a anunțat IPJ Sibiu, marți, 19 mai 2026, în jurul orei 22.00.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoțit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ținut de către femeie și ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanță de aproximativ 300 de metri.

În urma incidentului, tânăra, care era însărcinată, a suferit vătămări corporale grave și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

„Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconștiență. A fost intubată și stabilizată la fața locului fiind transportată de urgență la UPU Sibiu”, a transmis ISU Sibiu.

Când va avea loc Tabăra Internațională Oașa 2026: „Pregătirea pentru viața de familie”, tema ediției

Când va avea loc Tabăra Internațională Oașa 2026: „Pregătirea pentru viața de familie", tema ediției Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează, în perioada 17–27 iulie 2026, cea de-a VIII-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește, în fiecare […]

VIDEO SPECTACULOS | Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cel mai mare culoar de avalanșă

Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cel mai mare culoar de avalanșă Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil. Este vorba de cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu, au anunțat în seara zilei de marți, 19 mai 2026 reprezentanții DRDP Brașov. „În această zonă […]

Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia

Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra modului în care este percepută inflația, susținând că nu „bunurile s-au scumpit", ci banii și-au pierdut valoarea. Acesta compară nivelurile actuale ale inflației din Europa […]

