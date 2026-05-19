INCIDENT GRAV: Tânără de 21 de ani, însărcinată, târâtă de un cal pe o distanță de 300 de metri. Femeia, cu răni severe

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbar intervin la un eveniment produs în localitatea Hamba, pe strada Pădurii, unde o tânără a fost grav rănită în urma unui incident în care a fost implicată o cabalină, a anunțat IPJ Sibiu, marți, 19 mai 2026, în jurul orei 22.00.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoțit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ținut de către femeie și ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanță de aproximativ 300 de metri.

În urma incidentului, tânăra, care era însărcinată, a suferit vătămări corporale grave și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

„Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconștiență. A fost intubată și stabilizată la fața locului fiind transportată de urgență la UPU Sibiu”, a transmis ISU Sibiu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

