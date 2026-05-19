Când va avea loc Tabăra Internațională Oașa 2026: „Pregătirea pentru viața de familie”, tema ediției
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează, în perioada 17–27 iulie 2026, cea de-a VIII-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani.
Tabăra reunește, în fiecare an, peste 150 de tineri – dintre care 100 vin din diaspora și 50 din România – membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului, și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație.
Tema ediției 2026: Pregătirea pentru viața de familie
Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, Tabăra Internațională Oașa 2026 propune un spațiu autentic de reflecție și formare.
Tema acestei ediții – „Pregătirea pentru viața de familie” – vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului: aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații.
„În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci „o mică biserică” în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt – valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic, în mod concret.
Ne vor fi alături, ca invitați speciali:
• Înaltpreasfințitul Părinte Serafim Joantă, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care va susține o conferință despre „Familia, Biserica cea mică”, oferind tinerilor repere despre cum se cultivă rugăciunea și armonia în viața de zi cu zi;
• Părintele Constantin Coman, profesor universitar la Catedra de Teologie Biblică – Studiul Noului Testament și slujitor la Parohia „Sfinții Voievozi” din Capitală, un teolog cu o bogată activitate misionară în rândul tinerilor, care va aduce în prim-plan subiectul său de suflet – familia -, oferind repere concrete și profunde despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin;
• Diac. Mircea-Gheorghe Abrudan, Cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, care va evoca două modele excepționale de jertfă și demnitate feminină: Sfânta Maria Brâncoveanu și Sfânta Anastasia Șaguna, adevărate pilde de mame și soții creștine pentru generația de azi”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.
Programul taberei
Programul zilnic al taberei include: participarea obligatorie la Sfânta Liturghie (ora 6:00), activități gospodărești (ascultări) până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice.
Evenimente speciale ale ediției 2026:
• Tâlcuiri biblice susținute de Arhim. Iustin Miron şi Ierom. Pantelimon Şuşnea;
• Zi de drumeție montană (luni, 20 iulie);
• Seară de film documentar;
• Festivalul de creație „Oaşa are talent” (vineri, 24 iulie), în cadrul căruia tinerii îşi exprimă talentele artistice;
• Pregătiri şi participarea la Hramul Mănăstirii Oaşa – Sfântului Mare Mucenic Pantelimon (27 iulie)
Despre Tabăra Internațională Oaşa
Din anul 2017, Tabăra Internațională Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc.
Iată cum a redat acest lucru un participant de la ediția precedentă a taberei:
„Participarea în Tabăra Internațională Oașa a fost mai mult decât o experiență unică, a fost o întoarcere la credință și la speranța de a mă întoarce acasă. Am venit pentru prima dată la Oașa, cu inima deschisă, dar fără a ști exact ce voi găsi. Nu mă așteptam ca această tabără să-mi schimbe atât de mult felul în care privesc oamenii, credința și… România.
După 10 ani de străinătate, am trăit din nou acel „ceva” care mă ținea legat de țară. Acel motiv care apărea de fiecare dată când îmi era greu și visam să mă întorc.
Am cunoscut oameni minunați, cu suflete calde și pline de credință, cum nu mai credeam că există. Parcă desprinși din povești.
Am simțit liniște, iubire și prezența lui Dumnezeu în tot ce s-a întâmplat. Duhul din această tabără a fost parcă viu.
Mulțumesc, Doamne, că se poate!” (Marius Badea, Germania)
Înscrieri şi informații suplimentare
Tabăra este deschisă tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 şi 35 de ani.
Înscrieri: https://forms.gle/r6Q57R6P34PReusU6 sau https://linktr.ee/manastireaoasa
Informații suplimentare: Prof. Carmen Jinariu 0743 178517
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
