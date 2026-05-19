FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană

Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană

A fost finalizat cu succes proiectul prin care în comuna Ciugud a fost construit un parc fotovoltaic, au anunțat, vineri, 15 mai 2026, reprezentanții administrației locale. 

„Este o investiție strategică prin care transformăm soarele în sursă de energie pentru comunitatea noastră.

Ce am realizat prin această investiție?

*Facturi reduse: producem energie pentru iluminatul public și clădirile administrative, generând economii majore la bugetul local.

*O comună mai verde: am redus considerabil amprenta de carbon, respectând angajamentul nostru pentru un mediu curat.

*Eficiență din fonduri europene: proiectul, cu o valoare de 1,3 milioane de lei, a fost implementat cu bani europeni prin Fondul pentru Modernizare.

Cu o capacitate de 0,2 MW, noul parc fotovoltaic este construit în satul Șeușa, pe dealul pe care, în urmă cu mulți ani, am construit și o microcentrală eoliană”, au precizat reprezentanții Primăriei Ciugud.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale

Liceul de Arte „Regina Maria" Alba Iulia și-a lansat, marți, 19 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor instrumente muzicale. Achiziția are loc în cadrul […]

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, 15 mai 2026 începerea judecății într-un dosar penal ce vizează un bărbat din localitatea Țelna, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. […]

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!", organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa Și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!", aflat la cea de-a doua […]

