FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană

Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană
A fost finalizat cu succes proiectul prin care în comuna Ciugud a fost construit un parc fotovoltaic, au anunțat, vineri, 15 mai 2026, reprezentanții administrației locale.
„Este o investiție strategică prin care transformăm soarele în sursă de energie pentru comunitatea noastră.
Ce am realizat prin această investiție?
*Facturi reduse: producem energie pentru iluminatul public și clădirile administrative, generând economii majore la bugetul local.
*O comună mai verde: am redus considerabil amprenta de carbon, respectând angajamentul nostru pentru un mediu curat.
*Eficiență din fonduri europene: proiectul, cu o valoare de 1,3 milioane de lei, a fost implementat cu bani europeni prin Fondul pentru Modernizare.
Cu o capacitate de 0,2 MW, noul parc fotovoltaic este construit în satul Șeușa, pe dealul pe care, în urmă cu mulți ani, am construit și o microcentrală eoliană”, au precizat reprezentanții Primăriei Ciugud.
