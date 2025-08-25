FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Baltă Gina Alina, medic primar Obstetrică-Ginecologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Baltă Gina Alina, medic primar Obstetrică-Ginecologie, s-a alăturat echipei medicale
Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are un nou medic primar în specializarea Obstetrică-Ginecologie. Dr. Baltă Gina Alina s-a alăturat echipei medicale din cadrul unității spitalicești.
”Mulțumim Doamnei Dr. Baltă Gina Alina – Medic Primar Obstetrică- Ginecologie – pentru că a ales să vină în slujba pacienților, la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud.
Experiența profesională, competențele și dedicarea doamnei doctor vor contribui la creșterea calității actului medical și la diversificarea serviciilor oferite pacientelor noastre. Suntem convinși că prin această colaborare vom continua să asigurăm îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde.
Cu o vastă experiență și pasiune pentru îngrijirea sănătății femeii, doamna doctor va oferi consultații, investigații și tratamente moderne, sprijinind fiecare pacientă cu profesionalism și empatie. Vă așteptăm cu încredere să beneficiați de expertiza dumneaei.
Vă rugăm să vă programați atât telefonic cât și online pentru consultații medicale de specialitate”, au anunțat reprezentanții spitalului.
