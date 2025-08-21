Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Gabriel Holdon este specialist în Medicină de Urgență

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Medic nou în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Câmpeni

De joi, 21 august 2025, și-a început activitatea un medic proaspăt intrat în echipa Spitalului Orășenesc Câmpeni.

Citește și: Undă verde de la agenția de mediu pentru reamenajarea și extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni: Investiție de aproximativ 15 milioane de lei

Este vorba de medicul Gabriel Holdon.

Acesta este specialist în Medicină de Urgență.

„Îi dorim bun venit și mult succes în activitate!”, a transmis managerul unității medicale, Dragomir Morcan.

Spitalul Orășenesc Câmpeni derulează în prezent un proiect de modernizare și extindere.

Investiția, estimată la 15 milioane de lei, cu TVA inclus, vizează extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni prin construirea unui corp nou cu regim de înălțime D+P+5E, care va comunica cu corpul existent. De asemenea, la nivelul corpului existent se vor reloca anumite secții, se vor extinde/ introduce noi secții (boli infecțioase, salone pentru spitalizarea de zi, chirurgie ortopedica) și se vor recompartimenta în funcție de spatiu și cerințele legislative.

În modul acesta, conform reprezentanților unității medicale, vor fi îndeplinite criteriile de performanța economică și funcționalitate în cadrul spitalului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

21 august 2025

De

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care ne […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Când plouă, apa băltește pe teren

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

21 august 2025

De

Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 21 august 2025, că în urma petițiilor depuse la CNI, prin care a semnalat numeroasele nereguli existente la baza sportivă din Aiud, i-a adus la masa discuțiilor pe reprezentantul CNI și pe constructorul responsabil de edificarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unui autoturism în care se afla o familie cu 2 copii mici

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

21 august 2025

De

INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unei mașini Incendiu la compartimentul motor al unui autoturism pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș.  Citește și: INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia „Secția de pompieri Aiud a intervenit, joi, 21 august 2025, în jurul orei 18.45, pentru stingerea unui incendiu pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 52 de minute

Premierul Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO”

Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO” Premierul Ilie...
Actualitateacum 2 ore

Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la Uzina Mecanică Cugir

Ministrul Economiei: Un vecin a sunat la 112 să anunțe explozia de la  Cugir Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Ştirea zileiacum 5 ore

VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Gabriel Holdon este specialist în Medicină de Urgență

Medic nou în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Câmpeni De joi, 21 august 2025, și-a început activitatea un...
Curier Județeanacum 2 ore

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea