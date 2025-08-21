FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Gabriel Holdon este specialist în Medicină de Urgență
Medic nou în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Câmpeni
De joi, 21 august 2025, și-a început activitatea un medic proaspăt intrat în echipa Spitalului Orășenesc Câmpeni.
Este vorba de medicul Gabriel Holdon.
Acesta este specialist în Medicină de Urgență.
„Îi dorim bun venit și mult succes în activitate!”, a transmis managerul unității medicale, Dragomir Morcan.
Spitalul Orășenesc Câmpeni derulează în prezent un proiect de modernizare și extindere.
Investiția, estimată la 15 milioane de lei, cu TVA inclus, vizează extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni prin construirea unui corp nou cu regim de înălțime D+P+5E, care va comunica cu corpul existent. De asemenea, la nivelul corpului existent se vor reloca anumite secții, se vor extinde/ introduce noi secții (boli infecțioase, salone pentru spitalizarea de zi, chirurgie ortopedica) și se vor recompartimenta în funcție de spatiu și cerințele legislative.
În modul acesta, conform reprezentanților unității medicale, vor fi îndeplinite criteriile de performanța economică și funcționalitate în cadrul spitalului.
