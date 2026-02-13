Ştirea zilei

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale

Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale

Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale.

Citește și: FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

,,Începând cu data de 16.02.2026, la Spitalul Orășenesc Câmpeni începe activitatea domnul doctor NARITA Marcel – medic specialist gastroenterologie-hepatologie, absolvent al Facultății de Medicină Cluj-Napoca.

Domnul doctor, a efectuat rezidențiatul la IRGH Cluj-Napoca sub îndrumarea domnului prof. Marcel Tanțău, precum și un stagiu de pregătire de 6 luni în Franța.

Îi urăm bun venit, domnului doctor și mult succes in activitate!”, au transmis reprezentanții spitalului din Câmpeni.

