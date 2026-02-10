FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are doi noi medici specialiști: un endocrinolog și un ORL-ist. Dr. Bobar Delia și Dr. Dimitriu Tudor s-au alăturat echipei medicale din cadrul unității spitalicești.

Reprezentanții unității spitalicești au anunțat de asemenea că programările se pot face atât online, cât și telefonic.

,,Echipa spitalului nostru se mărește! Avem bucuria să anunțăm începerea activității medicale a doi noi specialiști care ni se alătură:

-Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog

-Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL)

Le spunem un BUN VENIT plin de entuziasm și le dorim mult succes! Suntem convinși că profesionalismul, pasiunea și dedicarea lor vor contribui la îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale și la grija oferită pacienților noștri.

Mult succes și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Dr. Alexandru Borza Abrud.

