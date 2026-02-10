Ştirea zilei

FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale

Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are doi noi medici specialiști: un endocrinolog și un ORL-ist. Dr. Bobar Delia și Dr. Dimitriu Tudor s-au alăturat echipei medicale din cadrul unității spitalicești.

Citește și: FOTO | Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

Reprezentanții unității spitalicești au anunțat de asemenea că programările se pot face atât online, cât și telefonic.

,,Echipa spitalului nostru se mărește! Avem bucuria să anunțăm începerea activității medicale a doi noi specialiști care ni se alătură:

-Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog

-Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL)

Le spunem un BUN VENIT plin de entuziasm și le dorim mult succes! Suntem convinși că profesionalismul, pasiunea și dedicarea lor vor contribui la îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale și la grija oferită pacienților noștri.

Mult succes și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Dr. Alexandru Borza Abrud.

