VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia ratează al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2! O nouă dezamăgire a „alb-negrilor”, SC Popești-Leordeni, promovare istorică

CSM Unirea Alba Iulia ratează al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2! O nouă dezamăgire a „alb-negrilor”, SC Popești-Leordeni, promovare istorică

CSM Unirea Alba Iulia a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2! O nouă deziluzie a „alb-negrilor”, un nou sezon irosit de formația din Cetatea Marii Uniri.

SC Popești-Leordeni a realizat o promovare istorică, fiind pentru prima dată în eșalonul secund, din a cincea încercare la baraje, impunându-se cu 2-0 (1-0), reușite Pătrășcoiu (36) și M. Ion (83)!

Uniriștii, neputincioși, au dezamăgit profund în finala în care s-a jucat un întreg campionat! Iar marea gafă a portarului Ducan a însemnat irosirea speranțelor, fiind decisivă în tranșarea ostilităților. În actul secund, vizitatorii s-au dovedit neputincioși și au sfârșit cu un gust amar, după una dintre cele mai modeste prestații din acest an, oponenții fiind mai proaspeți, mai lucizi, mai dezinvolți.

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Un start furtunos de joc cu bară Dane (2), iar apoi crisparea și-a spus cuvântul în confruntarea decisivă pentru Liga 2. Uniriștii nu au găsit cheia pentru a desface lacătul ilfovenilor, iar arma cu care „alb-negrii” au tranșat barajul de la Lupeni, a fost letală pentru elevii lui Dragoș Militaru. La un corner, portarul Ducan a gafat incredibil, a ieșit pe lângă balon, iar Pătrășcoiu a împins balonul în plasă din careul mic, profitând de eroarea majoră!

*Ducan, ce eroare!

Greșeala goalkeeperului unirist a fost una nepermisă la acest nivel. Acesta avea 4 „clean sheet” (4 partide fără gol primit), dar a fost învins după 468 de minute și 49 de zile (ultimul gol primit, în 18 aprilie). Peste 4 minute, Mihaiu ratează o mare ocazie, singura din prima repriză, reluare cu capul parată de Rădulescu. La pauză, Militaru încearcă să schimbe, să îndrepte lucrurile, plusând cu Giurgiu și Miclăuș, iar apoi cu Golda și Blănaru. Însă, e deranj în defensivă, iar gazdele au trecut în câteva rânduri pe lângă majorarea avantajului, prin Nadolu (47, blocat de Giurgiu), Dane (51) și Căpraru (52, a solicitat penalty la duel cu Ardei), Nadolu (62). Giurgiu (80), lovitură liberă respinsă de Rădulescu, a însemnat palida ocazie albaiuliană a actului secund. În minutul 83, Ducan a respins în lateral șutul lui Fîrțînescu, însă nou-intratul M. Ion a semnat eșecul!

SC Popești-Leordeni: Rădulescu – Nicola, Pătrășcoiu (67, Bobaru), Leafu, Nadolu – Boiangiu/ cpt. (67, M. Gheorghe), Nijindja – Fîrțînescu, Sin (61, Balgiu), Căpraru (67, P. Mutu) – Dane (77, M. Ion); rezerve Achiriloaei, Fl. Niculae, Maeschi, Al. Munteanu. Antrenor Petre Pașculea.

CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Ondreykovicz (46, Miclăuș) – Ardeiu, Jorza/cpt. (68, Szijj), Pîntea (56, Blănaru) – Mihaiu (56, Golda), Fetița (46, Giurgiu), V. Borcea; rezerve Ștefan, Banyoi, Glonț, Banu. Antrenor Dragoș Militaru.

Arbitri Fl. Andrei (Târgu Mureș), E. Tocai (Sibiu), M. Ionescu (Bradu), rezervă A. Răcoare (Curtea de Argeș) Observatori A. Ioniță și D. Ionescu (București).

Foto Lucian DANCIU

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