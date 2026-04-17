FOTO | Marina Gabriela Medrea, elevă a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, calificată la Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

Marina Gabriela Medrea, elevă a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, calificată la Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

Marina Gabriela Medrea, elevă în clasa a VI-a la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, a obținut pentru al doilea an consecutiv clasarea pe locul II la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană.

În urma obținerii acestui rezultat, Marina Gabriela Medrea va participa, în perioada 21–24 mai 2026, la Iași, la Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”.

Eleva a fost pregătită și susținută de prof. Claudia Niculescu.

sursa: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia / Facebook

