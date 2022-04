FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – CS Hunedoara, derby-ul seriei sub Drăgana

CSȘ Blaj a reușit să se califice la turneul final al juniorilor, respectiv între primele 6 formații din țară, în urma turneului găzduit în Sala “Timotei Cipariu”.

Echipa condusă de antrenorul Alexandru Man și-a adjudecat toate partidele susținute, în ordine, 3-0 cu CSȘ Câmpulung Muscel, 3-1 cu CSȘ Zalău și 3-2 cu Arcada Galați. Ultima partidă era decisivă în economia calificării, iar amfitrionii aveau nevoie de două seturi, revenind de la 1-2 și câștigând cu 3-2 în compania unei echipe ce și-a jucat ultima șansă.

Două au fost aspectele relevante ale turneului din “Mica Romă”: o atmosferă de senzație creată de galeria campioanei feminine Volei Alba Blaj, determinantă în partidele cu CSȘ Zalău și Arcada Galați, respectiv prestațiile extraordinare ale ridicătorului Tudor Balu (component al prim-divizionarei SCM Zalău).

“Este o generație de aur a voleiului blăjean, în condițiile în care cu excepția acelui an de pandemie, am realizat 9 calificări consecutive la turnee finale la diverse categorii de vârstă. Le mulțumesc suporterilor pentru această atmosferă senzațională. Așa ceva am mai trăit doar când jucam la «U» Cluj! Ne propunem să luăm medalia de bronz”, a declarat “Delu” Man pentru ziarul „Unirea„, care în actuala ediție a suferit un singur eșec (la Caransebeș)!

Blajul respiră volei, iar după cel de-al 6-lea titlu național cucerit de fetele de la Volei Alba Blaj a venit această calificare, o performanță de apreciat la adevărata valoare. Pentru titlul național se vor bate, între 18 și 22 mai, CTF Mihai I (campioana ultimelor 3 ediții) și CSȘ Buzău (calificate din Grupa E), CSȘ Blaj și CSȘ Zalău (grupa F), LAPI Dej și LPS Bistrița (grupa G), iar CSȘ Blaj își va depune candidatura pentru a obține găzduirea meciurilor pentru medalii.

Echipa juniorilor este alcătuită în mare măsură pe efectivul cu care în luna mai 2021 s-au cucerit medaliile de bronz la naționalele de cadeți, la turneul final de la Tulcea, când Tudor Balu fiind desemnat MVP-ul competiției. Lotul este compus din Tudor Balu, Cristian Bălău, Gabriel Bărbat, Marian Chiorean, Antonio Jidveian, Răzvan Oltean, Octavian Orian/cpt., Sebastian Roșianu (foștii cadeți), plus Iustin Nicoară, Andrei Toacșe și Krisztian Polgar.

Ediția precedentă, juniorii de la CSȘ Blaj au terminat pe locul 5, la turneul de la Dej.