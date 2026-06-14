Ion Dumitrel, mesaj clar după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: ,,Trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de viziunea sa”
Ion Dumitrel, mesaj clar după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: ,,Trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de viziunea sa”
Președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, a publicat un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier.
Președintele Consilului Județean transmite că România traversează o perioadă în care românii au nevoie de stabilitate, încredere și responsabilitate, iar Ilie Bolojan, prin ,,administrația performantă și politica făcută cu responsabilitate” poate oferi aceste lucruri.
Mesajul integral publicat de Ion Dumitrel este:
Țara noastră traversează o perioadă în care românii au nevoie de stabilitate, încredere și responsabilitate din partea celor care îi reprezintă.
În astfel de momente, este important să rămânem uniți în jurul valorilor care au definit Partidul Național Liberal: seriozitate, competență, reforme și un angajament ferm pentru parcursul european al României.
Aceste principii sunt susținute de oameni care au demonstrat prin rezultate că administrația performantă și politica făcută cu responsabilitate sunt posibile. Ilie Bolojan este unul dintre acești lideri.
De aceea, trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de viziunea sa bazată pe performanță și respect față de oameni.
Mai presus de orice context politic de moment, este timpul unității, al maturității și al responsabilității. România are nevoie de stabilitate, iar noi avem datoria să contribuim la ea.
Astăzi, mai mult ca oricând, forța PNL trebuie să stea în unitate, respect reciproc și încrederea că valorile și deciziile partidului trebuie apărate împreună.
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