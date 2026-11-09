Foto | „ArhimatematicuS” 2026 a adus la Alba Iulia 27 de elevi din mediul rural pasionați de matematică: Cine sunt câștigătorii concursului
„ArhimatematicuS” 2026 a adus la Alba Iulia 27 de elevi din mediul rural pasionați de matematică: Cine sunt câștigătorii concursului
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a găzduit cea de-a IV-a ediție a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”, la care au participat 27 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, reprezentând cinci școli gimnaziale din mediul rural din județul Alba. Dincolo de rezultatele obținute, competiția a fost un prilej de socializare, prietenie și apropiere între elevi din comunități școlare diferite.
Concursul s-a desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie 2026 și a reunit elevi de la școlile gimnaziale din Vințu de Jos, Galda de Jos, Daia Română, Ciugud și Șibot. Participanții au demonstrat că matematica poate fi abordată cu încredere, logică și bucurie.
Evenimentul a fost o reușită nu doar din perspectiva competiției matematice. Copiii au avut ocazia să socializeze și să lege noi prietenii cu elevi din alte școli, dar și cu liceenii colegiului militar. Aceștia din urmă i-au întâmpinat cu căldură, i-au însoțit și îndrumat pe tot parcursul zilei, dovedind spirit de echipă și ospitalitate.
Rezultatele concursului
Clasa a VII-a
*Premiul I – Cibu Cristian Sorin (Daia Română);
*Premiul al II-lea – Modol Răzvan Ioan (Galda de Jos);
*Premiul al III-lea – Hălălaiu Maria Bianca (Galda de Jos) și Hăprian Maria (Daia Română).
Clasa a VIII-a
*Premiul I – Holeanca Daniel și Sumzuian Eduardo Andrei (Vințu de Jos), Miroiu Andrei (Ciugud);
*Premiul al II-lea – Chișbac Gheorghe Alexandru (Daia Română);
*Premiul al III-lea – Buta Dragoș Ioan (Daia Română) și Lupșa Irina Cezara (Ciugud);
*Mențiuni – Spătăcean Ruben Daniel, Vingărzan Rareș, Măturar Denis-Ștefan și Mărginean Ianis George (Vințu de Jos), precum și Vârciu Ana Maria (Ciugud).
Diploma de onoare „Santinela isteață”, acordată pentru rezolvarea problemei bonus, a fost obținută de Mărginean Ianis George, Vingărzan Rareș, Chișbac Gheorghe Alexandru, Sumzuian Eduardo Andrei, Miroiu Andrei și Măturar David.
Organizatorii i-au felicitat pe toți participanții, subliniind că fiecare elev este un câștigător prin curajul de a participa și de a-și pune la încercare cunoștințele.
Totodată, au fost transmise mulțumiri profesorilor coordonatori, pentru implicarea și dăruirea cu care își pregătesc elevii, conducerii colegiului, pentru sprijinul acordat, precum și elevilor militari organizatori, care au fost gazde primitoare.
Cea de-a V-a ediție a concursului „ArhimatematicuS” este programată pentru anul viitor.
sursa text: prof. Anamaria Fuia
sursa foto: elev Teodora Baica
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