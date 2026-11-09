Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 22 noiembrie 2026: Variații mari de temperatură. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

România va trece, în următoarele două săptămâni, printr-un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru luna noiembrie, urmat de o răcire accentuată. Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 9–22 noiembrie 2026, temperaturile vor urca până la 20–21 de grade în unele regiuni, însă bucuria zilelor aproape primăvăratice va fi de scurtă durată. Începând cu 14 noiembrie, valorile termice vor scădea semnificativ, iar ploile vor reveni în mai multe zone ale țării. La munte sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării

Estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 9–22 noiembrie 2026 este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local prin modele statistice, precum și intervalele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

În primele două zile, temperaturile maxime vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, cu medii cuprinse între 9 și 12 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în intervalul 12–13 noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 20 de grade, valori mult peste cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie.

În perioada 14–16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 8–10 grade. Ulterior, este posibilă o nouă încălzire, cu maxime în jurul a 14 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul intervalului.

Evoluția temperaturilor minime va fi similară. Acestea vor crește de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8–10 grade în nopțile din perioada 12–14 noiembrie, după care vor scădea spre 2 grade. În intervalul 16–22 noiembrie, mediile nocturne vor oscila între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 10–15 l/mp.

CRIȘANA

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 8 grade în 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite, până la 18–19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie, când vremea va deveni mult mai caldă decât în mod normal.

Ulterior, se va produce o răcire semnificativă, iar media maximelor va coborî până la aproximativ 9 grade. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă încălzire, cu valori diurne de 13–14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la 2–3 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8–10 grade în nopțile din perioada 12–14 noiembrie. Apoi vor scădea spre 1–2 grade, urmând ca, în perioada 16–22 noiembrie, să oscileze între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului. În jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, acestea pot fi moderate cantitativ, cu peste 10–15 l/mp.

TRANSILVANIA

Până în 11 noiembrie, temperaturile diurne vor fi apropiate de cele obișnuite, cu medii de 9–11 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în perioada 12–13 noiembrie maximele vor ajunge la 15–18 grade, valori mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

În intervalul 14–16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 6–8 grade. Este posibilă apoi o nouă încălzire, cu valori de 11–12 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la -2…0 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor scădea spre valori de aproximativ 0 grade. În perioada 18–22 noiembrie, mediile nocturne vor oscila între 2 și 4 grade.

Local și temporar, vor fi ploi slabe în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie. Izolat, precipitații trecătoare sunt posibile și în restul perioadei.

MARAMUREȘ

Până în 11 noiembrie, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu temperaturi maxime medii de aproximativ 10 grade. Apoi se va încălzi, iar în 13 noiembrie media maximelor va ajunge la 16–17 grade, mult peste valorile normale.

După acest episod de încălzire, vremea se va răci semnificativ. În perioada 14–16 noiembrie, temperaturile maxime medii vor coborî la 8–9 grade. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă creștere a valorilor diurne, spre 12 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la aproximativ 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor scădea spre 0 grade. În perioada 17–22 noiembrie, mediile nocturne vor fi în creștere și vor oscila între 3 și 5 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datei de 14 noiembrie, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 10–15 l/mp.

MOLDOVA

Temperaturile maxime vor crește treptat de la 7 grade în 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite, până la aproximativ 18 grade în 13 noiembrie, când vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 6–7 grade în perioada 14–16 noiembrie. După acest interval este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de 11–12 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul perioadei.

Temperaturile minime vor avea o evoluție asemănătoare. De la o medie de -2 grade în noaptea de 10 noiembrie, acestea vor crește până la 7–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie, după care vor scădea spre 0 grade. În perioada 18–22 noiembrie, mediile nocturne vor oscila între 3 și 5 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie. În rest, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

DOBROGEA

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 12 grade în 9 noiembrie, valori obișnuite pentru această perioadă, până la aproximativ 21 de grade în 13 noiembrie, când vremea va deveni mult mai caldă decât în mod normal.

După acest episod de încălzire, temperaturile vor scădea semnificativ, iar maximele medii vor ajunge la 9–10 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Din 17 noiembrie este posibilă o nouă creștere, spre 14–15 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de 5 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 10–12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie. Apoi vor scădea la 3–5 grade. În perioada 17–22 noiembrie, mediile nocturne vor crește treptat spre 7–8 grade.

Pe arii restrânse, sunt posibile ploi slabe în zilele de 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie. În rest, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

MUNTENIA

În primele două zile, temperaturile maxime vor fi apropiate de valorile normale, cu medii de 9–12 grade. Apoi vremea se va încălzi treptat, iar în 13 noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 20 de grade, mult peste normalul perioadei.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 8–9 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Este posibilă apoi o nouă încălzire, cu valori în jurul a 14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După aceea, vor scădea la 2–3 grade. În perioada 18–22 noiembrie, mediile nocturne vor crește și vor oscila între 4 și 6 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie. În rest, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

OLTENIA

În primele două zile, temperaturile maxime se vor situa, în medie, între 7 și 10 grade, valori sub cele obișnuite. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în 13 noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 18 grade, mult peste valorile normale pentru această perioadă.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la aproximativ 8 grade. Apoi este posibilă o nouă încălzire, spre 13–14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor scădea spre 2 grade. În perioada 16–22 noiembrie, mediile nocturne vor crește ușor, ajungând la 4–5 grade.

Temporar, vor fi ploi slabe în cea mai mare parte a intervalului, cu arii mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, precum și în perioada 19–22 noiembrie.

LA MUNTE

În primele două zile, vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 2–4 grade. Ulterior, se va încălzi, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie maximele medii vor ajunge la 10–11 grade, valori peste cele normale pentru această perioadă.

După acest episod de încălzire, vremea se va răci semnificativ. În zilele de 15 și 16 noiembrie, media temperaturilor maxime va coborî la 1–3 grade. Este posibilă apoi o nouă creștere, spre 5–6 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -3…-2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 5–6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor scădea spre -4 grade. În perioada 18–22 noiembrie, mediile nocturne vor crește spre 0–2 grade.

Temporar, vor fi precipitații, în general slabe cantitativ, în cea mai mare parte a intervalului. La altitudini de peste 1.500 de metri, în perioadele 9–10 și 14–15 noiembrie, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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